‘La última tentación’: Mayka le asegura a Gonzalo que no va a cambiar “una relación estable por un polvo”

Fue en una de las ediciones de Gran Hermano cuando conocimos a Gonzalo Montoya. En aquella casa se enamoró de Susana Molina, otra de las concursantes. Una vez fuera compartieron seis años de relación que se rompió cuando volvieron a compartir otro reality, La isla de las tentaciones.

Ninguno encontró un soltero que le hiciera replantearse la relación, pero a Susana, ver el comportamiento del por entonces su novio, acabó dejándole claro que no era el chico con el que quería compartir el resto de su vida. Acabaron el programa cada uno por su lado.

Ella ha vuelto a encontrar el amor, él, todavía no. Aun así, ha tenido sus líos, uno de ellos con Mayka Rivera cuando ella estaba saliendo con Tony Spina. Dejó al italiano para intentar algo con el sevillano que, sin embargo, le cerró las puertas.

Ahora se han reencontrado en La última tentación y ha sido más que evidente la atracción que hay entre los dos. En una de las últimas fiestas que han compartido, después de tontear un poco, han hablado del tema.

Tonteo máximo

“Tú y yo hemos tenido mucho tiempo para haber hecho lo que nos diera la gana y no hemos querido. Ahora tengo pareja y le quiero”, le decía Mayka. Palabras que no convencían a Gonzalo que insistía en hacerle entender que entre ellos dos hay algo fuerte. “Yo no estoy supuestamente contigo porque tú no quieres, entonces, ¿qué haces buscándome?”, le preguntaba ella.

“Porque eres mi prototipo número uno, sexual”, le decía el sevillano que seguía pico y pala. Ante estas palabras, Mayka fue muy contundente: “Yo no voy a cambiar mi relación de tres meses por un tío que solo me quiere para follar, es lo que hay. Ahora no vengas a joderme mi relación, que es lo único que quieres, y ya está”. Lo que no aclaró es si dejaría a su novio si Gonzalo le propusiera algo más serio.

“Gonzalo, a día de hoy no me gusta, pero sí me parece un chico guapo, pero no voy a cambiar mi relación estable por un polvo”, repetía Mayka a la organización para ratificar su postura. “Tú ya tuviste tu tiempo, no lo supiste aprovechar y ya está”, le repetía después a Gonzalo que le preguntaba a qué se refería. “Tú a mí no me querías”, le contestaba ella.

Y Gonzalo le preguntaba cómo iba a quererla en dos días y le dejaba claro que ella le atrae. Pero la cosa no acabó bien y acabaron discutiendo y marchándose cada uno por su lado. Y ahora no habrá oportunidad de ver si acaba ocurriendo algo entre ellos en la isla porque Gonzalo ha abandonado la villa.

Despedida tensa

Acudió al círculo de fuego con Christofer para saldar sus cuentas pendientes. El sevillano no entiende que su amigo siga dándole oportunidades a Fani Carbajal después de sus continuas infidelidades y tras un tenso enfrentamiento, Christofer decidía que para su ex amigo, su participación en el programa había terminado. Eso sí, antes nos desveló la gran lección que aprendió tras su primera participación en La isla de las tentaciones.

"Cuando la persona que más amas del mundo te da la noticia de que no está enamorada de ti, te crees que el mundo se va al pozo. Me he dado cuenta de que Susana me quería de verdad porque me hizo el favor de su vida: buscar su felicidad para yo encontrar la mía", confesó.