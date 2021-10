‘La última tentación’: Lucía reaparece para responder a los que le preguntan por Isaac o Manuel

En el último programa de La última tentación vimos la reacción de Lucía Sánchez cuando veía las imágenes de la infidelidad de su chico, Isaac Torres. Después de haber engañado a su amiga Marina García y haber apostado por él, resulta que la historia entre ellos no ha cuajado y El Lobo ha hecho honor a su nombre y ha caído en la tentación de Bela.

Reapareció en El debate para explicar lo que había pasado y convenció a unos y no tanto a otros. Por lo visto, él y Lucía no estaban tan bien como habían hecho ver y aunque lo intentó, la tentación pudo más que lo que sentía por su chica.

Lucía ha recurrido a su canal de mtmad para contar que no vio el programa porque es algo que todavía no ha superado y no quiere sufrir más de la cuenta. Sí vio el debate y reconoce que no lo pasó nada bien, aunque intentara tirar de sentido del humor en redes.

Su relación con Manuel

Todo lo sucedido produjo un acercamiento con Marina y con Manuel, su ex amiga y su ex novio. “Me alegro porque, aunque soy una persona que tengo mucho carácter, no me gusta llevarme mal con nadie, entonces esos acercamientos me gustan, me siento bien, porque también es señal de que he superado muchas cosas porque si no lo hubiera superado lo del año pasado yo no puedo mantener una relación cordial o de amistad con Manuel”, explicaba sobre su acercamiento al gaditano en la isla.

Confiesa que no le echaba de menos, sino que más bien le resultaba indiferente. “Es verdad que, al ir teniendo una buena relación con él, me di cuenta de que me hacía bien, porque no quiero vivir de rencores ni estar peleada con la gente. Lo tenía superado, son cosas que pasan y se pueden llegar a perdonar amistosamente”, admite, “me ha hecho bastante bien hablar, aclarar y ver que no va en mi contra porque cuando entré parecía que iba a atacarme”.

Su relación fue mejorando y reconoce que se acercó a él porque era lo más parecido que tenía allí a un familiar. Se sentía sola y era la persona que mejor la conocía. “Es la persona que más me conoce, que más me puede llegar a entender y que mejor sabe cómo consolarme, sabe lo que me va a hacer reir o lo que va a hacer que yo me sienta más cómoda y por eso, antes que nadie, acudo a él”, admite.

Y ya puestos, ha aclarado que se siente agusto con su personalidad y su cuerpo.