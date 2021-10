‘La Última Tentación’ sufre dos expulsiones tras los enfrentamientos más duros de la edición

Cuando se contó que La Última Tentación iba a ir de 'arreglar cuentas pendientes', nadie podía intuir a qué se refería realmente. Con varias parejas recién llegadas a República Dominicana, todo parecía indicar que la edición volvería a ir de demostrar su lealtad en la pareja, aunque se han acabado alejando totalmente de ese concepto.

Sí que se han visto dramas que se acercan a los de entregas anteriores como el de Isaac y Lucía, pero lo que realmente ha sorprendido son las relaciones de amistad que se han formado entre participantes. La Isla de las Tentaciones supuso el principio de varias bonitas amistades, aunque ahora se han acado revelando como algo conflictivas.

Es el caso de Christofer y Gonzalo, ambos del debut del programa a principios del pasado año 2020. Los dos terminaron la experiencia solos, pues al primero le acababan abandonando tras ponerle los cuernos -su archiconocida novia Fani, con la que tiempo después acabó volviendo-, y al segundo le dejaron por su particular sentido del humor -Susana Molina, ganadora de GH14-. Aun compartiendo condición, Gonzalo no le podía perdonar al primero haber perdonado a su chica después de unos cuernos que se comentaron en toda España:

El andaluz ya criticó duramente en el pasado a Christofer por haberle dado una oportunidad a Fani tras su primera infidelidad, aunque cuando le tocó vivir en la misma villa que ella y fue testigo de los segundos cuernos que recibía, estas críticas se convertían en mofas. Las bromas de mal gusto dentro del programa hacia él se multiplicaron, por lo que todo acabó en un círculo de fuego en el que arreglar sus diferencias. Comentarios fuera de lugar, mucha impotencia y promesas de estar ahí solo "cuando abra los ojos" protagonizaron un momento televisivo único, en el que incluso Sandra Barneda tuvo que morderse la lengua. Y aun así, llegó a soltar varios zascas al soltero de los dos.

Tras esto, el programa también organizó el cara a cara de Léster y Cristian. El canario se sentía de lo más decepcionado al ver que su amigo iba asegurando que su novia había tonteado con él, algo que intentaron arreglar sin demasiado éxito. Mientras el soltero defendía que Patry le hacía videollamadas y tonteaba, Léster se escudaba de que su chica estaba profundamente enamorada de él. El resultado no fue nada bueno: rompieron su amistad antes de llegar a cualquier solución.

La doble expulsión del programa

La peor consecuencia de este 'Círculo de fuego' era que, de no arreglar sus diferencias, el soltero tendría que abandonar la villa para irse de vuelta a España. La Última Tentación lleva a rajatabla sus cuentas pendientes, por lo que sin una última oportunidad la estancia de los participantes en conflicto carecería de sentido.

💥 Lester decide que Cristian no se merece una segunda oportunidad y, por tanto, debe abandonar 'La Última Tentación' ¿Qué os parece?



🔄 Venga, chao

❤️ Nooooo



🔵 #LaÚltimaTentación6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/ELLlG42mvL — La Última Tentación (@islatentaciones) October 20, 2021

Fueron Christofer y Léster los que tuvieron que tomar la última decisión sobre ellos, y ninguno apostó por confiar en que pudiesen cambiar. Su actitud no ayudó demasiado, ya que uno no iba a empezar a apostar por la relación de su amigo y el otro no iba a negar el tonteo que, a su juicio, la chica de su amigo tenía con él.