Mila Kunis la vuelve a liar con la forma de educar a sus hijos tras reconocer el peor consejo que les ha dado

Mila Kunis y Ashton Kutcher forman una de las parejas más extrañas de Hollywood. No son al uso de lo que se estila entre los famosos del cine. Viven alejados de la ciudad y de los focos mediáticos y solo reaparecen de vez en cuando para demostrar que tienen un gran sentido del humor y que no piensan dejar que nadie dicte cómo han de ser sus vidas.

Uno de los temas más controvertidos si hablamos de su familia es la forma en la que tienen de educar a sus hijos, Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood. Les transmiten valores de esfuerzo y de ahí que en su día reconocieran que no piensan dejarles herencia para que se preocupen por obtener su propio dinero y no relajarse pensando que sus padres se lo van a dar todo.

Otro de los puntos más controvertidos llegó cuando ambos confesaron que bañan muy poco a sus hijos porque no es bueno para la piel tanto jabón y ducha. Recibieron muchas críticas por lo que muchos consideraban una falta de higiene.

Claro que ellos, no se lo tomaron a mal, sino más bien todo lo contrario. Incluso llegaron a grabar, el pasado verano, un vídeo en el que la veíamos a ella bañar a sus pequeños y él bromear sobre la locura que estaba cometiendo.

El peor consejo

Pero hay más. Y es que tampoco han pasado desapercibidas las últimas declaraciones de la actriz sobre cómo educa a sus hijos. En el programa de Ellen DeGeneres ha confesado cuál ha sido el peor consejo que le ha dado a su hija.

“Bueno, hay una historia que puede que me meta en problemas”, comenzaba diciendo, aunque eso no le frenaba para contarlo. “Había un niño en la guardería a la que iban mis hijos que no era muy amable y un día empujó a mi hija", arrancó como detonante de su mal consejo.

Le preguntó a su hija si ella le había empujado antes y cuando la niña dijo que no, compartió un consejo del que ahora se arrepiente. “La próxima vez empuja a ese niño. Le empujas y le dices, ‘no gracias’ y entonces te vas. Y en cuanto me di la vuelta vi la cara de Ashton y estaba en plan, ‘¡No!’”, reconocía.

"Yo le decía a mi hija, 'no le empujes por unas escaleras ni de un columpio o de un tobogán, empújale para que se caiga al suelo’. Yo diría que ese es mi mayor fallo como madre", acabó reconociendo.

Está claro que esta pareja, acertada o no en su modo de educar a los niños, destaca por su naturalidad.