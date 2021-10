Yoly Saa y la salud mental: “todo el mundo debería ir a terapia alguna vez aunque crea que no lo necesite”

La charla que tuvimos recientemente con Yoly Saa sobre su nuevo tema, Ya No Volverás, nos dejó también una sincera reflexión de la artista acerca de la salud mental.

Comienza diciendo que "no es un tema que para mí sea fácil", pero lo considera de suma importancia, por lo que nos ha hablado con total normalidad de este tema que cada vez aparece en más conversaciones.

"Yo llegué hace tres años a Madrid y no he parado un segundo a respirar o a mirar hacia atrás para pensar qué está pasando", afirma la cantautora. "Soy una persona que he sufrido más pequeña de ataques de ansiedad que conseguí controlar en su día, y subirme a un escenario me hizo como revivirlos un poco, me cuesta mucho esfuerzo pero es algo que quiero hacer. Para mí es difícil y tengo que gestionarlo".

No obstante, este verano llegó un momento en el que Yoly tuvo que parar y darse un respiro: "Voy a terapia y creo que todo el mundo debería aunque crea que no lo necesite. Sí que lo estoy gestionando pero llegó un momento en mi vida a nivel familiar y profesional que sentí que me rompí. Caí en un periodo depresivo en el que todavía estoy, aunque ahora mucho mejor".

"Lo peor de todo esto no es pasarlo mal o que me cueste hacer ciertas cosas, sino el no haberme dado el derecho a parar. Parece que si paras, no estás siendo productiva, no haces suficiente, la generación de cristal somos unos acomodados y por cualquier cosa nos quejamos, 'yo a tu edad ya había sacado una familia adelante y tenía tres hijos'. Las circunstancias han cambiado, los tiempos no son los mismos, los trabajos son muy precarios, la pandemia... hay muchas variables que pueden afectar a la mente de la gente y creo que eso no se está teniendo en cuenta y no se está haciendo caso a eso, prueba está que el suicidio sea la muerte más común entre los jóvenes que no sea por causas naturales. Eso nos da bastante información de cómo estamos a nivel mental".

Una reflexión que le sirvió para darse ese descanso que necesitaba: "Pararse a pensar en lo que una necesita y ponerse límites, 'igual no puedes con todo', a lo mejor los 2 próximos meses (que fue lo que hice) no puedes con todo y paras un poco. No pasa absolutamente nada. Nos pasa a todas y todos, en mi círculo hay 4 o 5 personas muy cercanas están así".

En los últimos meses, en gran parte debido a los estragos causados por la pandemia en las personas, se está hablando de salud mental: "es muy importante que la gente sepa qué es la ansiedad. A mí con 20 años nadie me lo enseñó".