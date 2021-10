Todos quieren ir al retiro de Nagore Robles tras verla llorar emocionada al ver las imágenes en ‘Sobreviviré’

“Me emociono mogollón viendo este vídeo. No quería emocionarme con esto, no sabía que lo ibais a poner. Me cuesta hasta hablar”. Así retomaba el paso Nagore Robles en Sobreviviré tras ver un vídeo en el que se veían imágenes de un retiro que organizó ella con varias mujeres como plan alternativo a la televisión.

“Desde aquí le mando un besazo gigante a todas las chicas que vinieron ese fin de semana, que sabéis que os quiero un montón y sois super especiales”, enviaba a todas las que compartieron ese proyecto con ella y con Sandra Barneda.

“Es un proyecto personal que realicé porque obviamente yo no pretendo ser María Teresa Campos y terminar toda la vida en la tele. Hice este proyecto tan bonito y tan especial para mí en Candeleda, que es un sitio espectacular en Ávila, le llaman la pequeña Suiza porque es precioso el paraje, y me curré muchísimo ese retiro de cuatro días, con personas que se apuntaron de todas partes de España cada una con su historia, historias muy bonitas, super fuertes, con mujeres muy poderosas”, explicaba sobre esta experiencia que seguramente volverá a repetir.

El relato de un retiro

No hay más que verla llorar emocionada para darse cuenta de que fue un retiro emocionalmente fuerte e intenso. “Fue un fin de semana muy especial donde nos desnudamos emocionalmente, donde hicimos mucho deporte. Tuve la suerte de contar con Paula que es una entrenadora maravillosa, @paulainspirafit que es una tía super completa y nos entrenó a todas durante varios días, dimos paseos, hicimos un montón de actividades, nos conocimos, nos dimos mogollón de cariño. Luego ha quedado una amistad super bonita entre todas nosotras”, relataba.

Una desconexión que le dio muchas fuerzas, pero que tuvo su final. “Vinieron 12 mujeres, en total estuvimos 16, en esa casa tan especial donde nos abrimos en canal y fue muy bonito y muy especial porque se creó una energía y una fuerza impresionantes. Nos cargamos las pilas y luego tuvimos un golpe emocional, una vuelta a la realidad que nos costó muchísimo porque fue un fin de semana de amor, de respeto, de valores, de feminismo, de muchas cosas, de mucho cariño. Fue muy muy especial”, aseguraba.

Otra de las que compartió ese viaje fue Steisy a la que últimamente hemos visto como colaboradora de los realities de Mediaset.