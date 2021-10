El Rubius confirma que estará en la próxima película de Tom Holland y comparte sus fotos juntos

Ya se ha estrenado el tráiler de Uncharted y más allá de haber dejado flipados a todos los seguidores del videojuego en el que está basado o los seguidores de Tom Holland, ha servido para que El Rubius desvelase cuál es el secreto que tenía con el actor al que hizo referencia hace unos meses.

“Después de 1 año, puedo deciros que participo en la nueva película de Tom Holland #UnchartedLaPelicula y haré un gran papel de NPC de fondo con mi pelo de abuela. Estoy super agradecido con @sonypicturesspain por contar conmigo y dejarme vivir tantas locuras y conocer a tantos actorazos. Definitivamente vivimos en una simulación”, compartía en redes junto a una colección de imágenes en las que podemos verle interactuar con Holland.

El Spider-Man más reciente interpreta a un joven Nathan Drake al que conocerán de sobra los que han pasado horas jugando al videojuego en el que está basado la película. Tal vez esa conexión con los videojuegos sea la que haya permitido a El Rubius formar parte de este proyecto que tuvo parte de su rodaje en España en octubre de 2020.

Camino en el cine

No es la primera experiencia cinematográfica del gamer que ya ha participado en cintas españolas como Padre no hay más que uno o Torrente 5. Pero ahora da el salto a las producciones hollywoodienses, algo que se veía venir cada vez que le veíamos junto a grandes celebrities como Will Smith con el que ya grabó algo en su día.

Lo que no queda claro todavía, es qué papel hará en este filme, seguramente un pequeño cameo que supone un punto de partida que muchos quisieran para sí. De ahí que no hayan faltado las primeras felicitaciones de sus colegas.