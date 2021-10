Se cumplen 20 años de ‘Operación Triunfo’ y la ganadora, Rosa López, lo celebra con un espectacular topless

Este milenio comenzaba con dos fenómenos televisivos que crearon historia en la televisión. Se abría la veda de los realities con Gran Hermano y un talent show paralizaba el país: Operación Triunfo.

Ahora se celebran los 20 años de la primera vez que se abrieron las puertas de la Academia de música más popular en nuestro país. En aquella primera edición, 16 aspirantes a artistas se sumergían en una experiencia revolucionaria sin ser conscientes de que iba a cambiarles la vida a todos ellos.

Mientras vivían encerrados y desconectados de la revolución que estaba suponiendo el programa en la gran mayoría de hogares españoles, aprendían y creaban unos lazos que, dos décadas después, siguen intactos. Pudimos comprobarlo cuando falleció Alex Casademunt y sus compañeros fueron a despedirse de él.

El topless de Rosa López

“Dentro de ti cambia algo que solo las experiencias te hacen crecer y siempre he visto las cosas con el amor máximo. Así que no hay nada más bello que sentir amor y aprender para vivir con más calidad. No es nada nuevo que no sepamos. Estos 20 años son hermosos Gracias a ti GRACIAS 🙏”, compartía Rosa López, la ganadora de aquella primera edición de Operación Triunfo.

Unas palabras que acompañan una serie de fotografías en las que nos ofrece un topless artístico que demuestran la seguridad que ha ganado en sí misma esta pionera concursante que es una de las que más cambios ha experimentado en estos años. Sabedora de que estas fotografías iban a llamar la atención ha aprovechado para hacer un llamamiento para las donaciones destinadas a La Palma.

Bisbal y Chenoa celebran el mismo aniversario

Si Rosa López ganó, David Bisbal quedó finalista y vivió aquella gran final con ella. Él también ha querido compartir unas palabras en este aniversario tan especial y lo ha hecho buscando un punto de conexión entre aquellos orígenes y su momento actual en el que triunfa con su gira en Estados Unidos.

“Jamás hubiera imaginado ni en mis mejores sueños, que 20 años después de aparecer por primera vez en televisión cantando en #OT, lo haría en Houston colgándome una bandera de Estados Unidos junto con la de Andalucía como se ve en esta foto tomada durante el concierto de esta noche”, compartía junto a uno de esos momentos del directo que le consagra con un artista internacional de primera fila.

Aunque cada uno siguió su camino y los resultados comerciales han sido muy diferentes, lo cierto es que en el recuerdo de todos los españoles están cada uno de aquellos artistas que estrenaron un formato que todavía sigue teniendo relevancia en la manera de concebir el mercado musical.

Chenoa podría haber celebrado su aniversario con Bisbal porque fue la gran pareja de la edición, pero aquello acabó pronto. Lo que perduró fue el flechazo y el amor de sus seguidores. Ella es otra de las que tuvo un papel protagonista en aquella primera edición y ha querido celebrar este aniversario compartiendo un vídeo en el que la vemos descubrir el regalo que le ha mandado su club de fans. Un álbum de fotos que repasan estos veinte años de carrera y que muestran la huella del paso del tiempo.

Todos celebran las dos décadas de una nueva vida

David Bustamante quedó en tercera posición en aquel concurso que cambió su realidad. Pudo dejar el andamio en el que trabajaba para comenzar una nueva vida. Él también se ha acordado de esta fecha tan especial y nos ha invitado a celebrarlo junto a él en el teatro donde ahora triunfa con Ghost.

““Como han pasado los años” Gracias a todas las personas que lo han hecho posible! #20AñosDeCarrera Quien quiera celebrarlo conmigo estaré en el @teatroedpgv interpretando a #Sam en @ghostmusicalesp OS ESPERAMOS!💙🔝😜😘🥰💙”, compartía en redes junto a una comparativa de fotos del antes y el después.

Manu Tenorio es otro de los que ha querido mandar un mensaje en este día tan especial. “Familia muchísimas gracias por estos 20 primeros años!! Hoy se cumplen 20 años de aquella primera edición de operación triunfo, y todavía no seguís parando para recordarnos lo felices que fuisteis!! Pocas cosas en la vida hay tan bonitas como formar parte de vuestros mejores momentos, de vuestro recuerdo!! Sigamos a por otros 20 años lleno de sueños y de proyectos!! #ot #manutenorio #osleo 👀”, escribía junto a un vídeo en el que daba las gracias por todo lo que ha supuesto el cariño de tanta gente.

Verónica Romero ha querido recordar a su compañero Álex Casademunt en este día tan especial y ha compartido un fragmento del especial de estos 20 años de OT. “20 años de recuerdos y de momentos muy especiales. Se queda en la memoria y en el corazón. Gracias a los fans por crear la magia del amor incondicional, a los profesores de la academia por todo el conocimiento, a mis compañeros que compartimos una experiencia con mucho cariño y diversión, a gestmusic y todo el equipo (producción, cámaras, sonido...) por hacerme parte de este sueño. Alex va por ti 💙”, escribía en redes.

Naím Thomas ha querido pensar en sí mismo en este día tan lleno de nostalgia. Ha compartido una fotografía suya de hace veinte años y se ha dedicado un “felicidades, chaval!” a sí mismo.

Alejandro Parreño también ha rescatado unas imágenes de ese documental que celebra sus 20 años que emite TVE y ha expresado su orgullo de ser un triunfito, algo que no siempre se vio con buenos ojos, sobre todo en aquellos inicios en los que la industria les vio como una amenaza que venía a saturar un sector muy competitivo y saturado.

“20 años de esto. Momento en el que cambio mi vida para siempre. No puedo estar más agradecido a @gestmusic por todo lo que hicieron por mí, por el fantástico trato y cariño que me dieron. Y aún con todos los baches que me he ido encontrando por el camino, he tenido y tengo una vida plena, llena de buenos amigos, experiencias inolvidables y me dedico a mi pasión. Y aunque a veces se me haga cuesta arriba y la música en este país este cada vez más maltratada y llena de elitismos, sigo adelante gracias a los que siempre habéis estado ahí, apoyándome desde el anonimato y escuchando mis trabajos. Porque eso es lo que soy, nada más que un músico que hace canciones, eso sí, desde el alma, gusten más o menos. Me llamo Alejandro Parreño y vengo de OT. Y pese a quien le pese, y a quien le de por etiquetarme de manera despectiva, yo le digo: Y A MUCHA HONRA!!!! “Es de bien nacido ser agradecido “, y yo no lo puedo estar más!! Os quiero familia!!!!”, escribía Alejandro.

Otra que ha querido celebrar este día con todos ha sido Geno Machado que también ha compartido unas palabras emotivas: “No es 2, ni 6, ni 16 son 20 años de esta foto, de ese momento, de esa historia, historia de España, de mi vida y vuestras vidas. Feliz aniversario a todos los que habéis formado parte de esto, no sólo de OT, si no de mi recorrido en este mundo tan sacrificado y satisfactorio a la vez. La música. Felicidades a esa niña con esos ojos iluminados por estar a punto de vivir el mayor de sus sueños, sin saber todo lo que le esperaba!!! 22 de Octubre de 2001 – 2021. Felicidades a mis amigos de OT1 pero en especial si me permitís tengo que dedicar este aniversario estos 20 años enteros, a mi niño, lo que te amo no está escrito y hoy más que nunca te extraño, #alexcasademunt feliz aniversario hermano💫”.

“Cuando veo estas imágenes me sigue agitando el corazón, esa niña llena de sueños. Hoy es el día de agradecer a @gestmusic y a Televisión Española por darme la oportunidad que cambió mi vida, lo que ha venido después fue mucho más de lo que nunca pude imaginar. En el 20 aniversario de @Operaciontriunfo quiero daros las gracias a los verdaderos protagonistas que sois vosotros, a todos lo que seguís estando, los que me acompañáis, porque gracias a vosotros sigo viviendo de mi pasión que es la música. Y mis chicos del @cfansnuriafergo por hacer este día todavía mucho más bonito. Siempre 16. 🌟 ¡Celebremos 20 años después!”, compartía Nuria Fergó que tampoco se ha olvidado de este aniversario.

Un aniversario muy especial que a todos nos ha puesto nostálgicos.