Tamara Falcó, una auténtica chef que defiende el polémico ayuno intermitente

Tamara Falcó y su relación con la cocina ha cambiado radicalmente en los últimos dos años. Todo empezó cuando ganó MasterChef Celebrity en 2019. Allí decía que era Ramona la que se encargaba de cocinar en su casa, pero todo ha cambiado.

Tras salir del programa se matriculó en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu donde se ha diplomado como chef. Y tanto le ha cautivado este mundo en el que está totalmente inmersa, que ahora publica Las recetas de casa de mi madre. Un libro que recoge las instrucciones para preparar platos que están relacionadas con alguna anécdota familiar.

Así, podemos ver la pasta con salsa Valentino que apuntó Isabel Preysler en una servilleta cuando el diseñador le explicaba los pasos a seguir para obtener el mejor resultado para este plato que es uno de sus favoritos. También habla de los huevos rotos que George Clooney probó en su casa de Puerta de Hierro.

Cambio de hábitos

Está claro que la relación de Tamara con la comida ha cambiado radicalmente. Hubo un tiempo en el que la salud le jugó una mala pasada y llegó a ganar 20 kilos. Ahora, está en uno de sus mejores momentos y tiene claro cómo lo ha conseguido.

“Creando una buena relación con ella. Teniendo una buena nutricionista, haciendo ejercicio, alimentándome de una forma saludable, trabajando mucho, pero dejando tiempo para mí. Básicamente, se resume en que procuro llevar una vida equilibrada y llena de paz para ser feliz”, señala en una entrevista con la revista Hola!

Eso sí, no lo ha hecho sola. Ha contado con la coach Christina Barrantes que le enseñó a comer bien. Aunque ya venía de educación materna. “Mi madre fue muy innovadora en incluir más frutas y verduras en sus dietas antes de que estuviese tan de moda y supiéramos que era tan ventajoso. Creo que ella siempre ha estado con su cuerpo y, además, es muy disciplinada”, asegura.

Ayuno intermitente

Su coach trabaja en una clínica a la que Tamara suele acudir para encerrarse unas semanas desconectada del mundo exterior y sometiéndose a un tratamiento de ayuno terapéutico. Un método que siempre ha generado debate y que tiene tantos seguidores como detractores.

“Creo que es un error asociar a la clínica Buchinger con pasar hambre. Creo que eso solamente lo diría alguien que no ha estado allí. Cuando rompes esos prejuicios y decides ir, descubres la verdad sobre la medicina integral. Es una medicina preventiva y el ayuno, que quizá es una práctica olvidada, está presente en la mayoría de las religiones, ya no por su efecto terapéutico, sino a nivel espiritual. Además, una vez que rompes el ayuno con el que, insisto, no pasas hambre, tienes una cocina maravillosa”, explica la influencer.