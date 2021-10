Adele desvela su posesión más valiosa y a qué se dedicaría si no fuese cantante

El regreso a la actualidad musical de Adele está teniendo una gigantesca covertura en la revista Vogue. Hemos podido ver a la artista británica protagonizando la portada tanto de la edición estadounidense como de la británica, así como participar en varios reportajes y juegos en los que ha repasado desde su infancia hasta sus últimos años que la han conducido al estreno de su nuevo disco: 30.

Y, por supuesto, no podía faltar uno de los formatos más populares de esta publicación en el que la intérprete se somete a un enorme cuestionario cercano a las 100 preguntas dejando grandes y llamativos titulares como que su posesión más valiosa es un chicle mascado de Celine Dion o cuál es el Top 3 de sus canciones. La británica incluso se atreve con un Top 3 de discos de Beyoncé.

Cuando uno empieza a ver la entrevista en vídeo y antes de los 2 minutos Adele saca su lado hooligan para animar al Tottenham Hotspurs sabe que los más de 18 minutos de entrevista van a merecer la pena. ¡Y vaya si cumple con las expectativas! La intérprete recibió a la revista Vogue en su residencia de Los Ángeles. Una preciosa casa a la que le ha intentado dar su toque británico sin faltar su lado más fan. Porque, ¿quién no tiene encuadrado un chicle masticado por su artista favorito?

"James Corden es mi amigo y es el presentador de Carpool Karaoke que yo hice. Y un día tuvo a Celine Dion y se acordó de lo fan que soy de ella así que le hizo escupir el chicle en un trozo de papel y me lo dio" explicaba Adele ante las cámaras de Vogue. La inglesa explicó además que de no haber sido una estrella mundial de la música probablemente sería profesora de inglés.

El repaso a sus discos y a sus canciones

La compositora y vocalista recordó la época de grabación de 21 como un tiempo en el que estaba "borracha, con un estrés caótico y muy muy triste" y del que dejó testimonio en sus diarios guardados en su casa de Londres. Una grabación en la que Don't you remember fue la canción que más le costó grabar.

Pero curiosamente no está entre sus tres favoritas de toda su discografía: "Mi Top 3 es una mezcla entre mis favoritas y las de mi público. Someone like you sería la número 1. Hay una nueva canción en mi nuevo disco que sería la número 2 o mi segunda número 1. Y después We were young. Realmente amo esa canción. Me encanta esa canción. Significa mucho para mí".

Sobre 25 ha recordado que fue el disco que más le costó grabar aunque la canción más sencilla para ella fue Remedy. "La principal diferencia entre 19, 21 y 25 es que en 19 apenas tenía cuatro canciones escritas. En 21 no podía parar de componer y en 25 no tenía tiempo para hacerlo. Acababa de tener un bebé y no era la mejor época para ello" recuerda la intérprete.

30, el nuevo y prometedor disco de Adele

La cantante confesó que con varias de sus nuevas canciones lloró y que en su nuevo proyecto musical hay mucho sonido de una Adele borracha: "Casi todo el álbum suena así". Más allá de bromas, la inglesa quiso dejar claro que "este es mi álbum más personal hasta ahora". Y disparó nuestro hype por las nubes asegurando que una de sus "letras favoritas está en mi nuevo disco".

Y su Top 3 más controvertido tiene que ver con el Top 3 de discos de Beyoncé: "Va a ser polémico y la masa me va a matar pero según mi opinión los mejores discos son Sasha Fierce, ese sublime doble álbum; el segundo sería Lemonade; y para el tercero hay una gran disputa entre varios pero voy a seguir lo que me dice mi estómago y mi corazón y voy a decir B Day".