DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa de BLACKPINK estrenan ‘SG’: mira el vídeo y la letra aquí

(Yeah)

Woh-oh-oh (Yeah)

Dime qué va' a hacer, qué va' a hacer, qué va' a hacer

Dímelo, Yampi, Yampi

Sexy girl (Sexy girl), dime qué va' a hacer (¿Qué va' a hacer?)

Yo quiero ver (Woh), saber lo que tú sabe' hacer (Tú sabe' hacer)

Baila (Baila) como lo hiciste ayer (Lo hiciste ayer)

Amanecemo' (Woh), prende, nos vamo' a beber, baby (Woh-oh-oh, ja)

Déjate llevar por lo que te diga la música (Música)

Mírame, como tú estás lucía (Lucía)

Te miro y puedo verte única (Única)

Pa' colmo, demasia'o de sólida (Woh-oh)

Déjame que me caiga la noche (La noche)

Voy a pasar a buscarte en el coche (En el co—)

Me encanta cuando tú me mira' (Mira')

No quiero olvidar aquella noche (Woh-oh, woh-oh)

Déjame que me caiga la noche

Vo'a pasar a buscarte en el coche

Me encanta cuando tú me mira'

No quiero olvidar aquella noche, babe

Woh-oh, woh-oh

Argh

Ayy, he wanna party with a hottie (With a hottie)

He said he like 'em thick, I got that body-ody-ody (Ah)

I must be who they study 'cause I'm always the subject

Professor, finesser (Yeah)

Teach you bitches how to keep it a player under pressure

Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin (Brown skin)

Ninety-nine problems and ain't none of 'em a man (Ain't none of 'em a man)

Many men try (Yeah), but many men fail

I gotta get the head 'fore I let you get the tail (Ah)

Woh-oh, woh-oh

Deja, uh

Baila what you want, dance for you

I sway, sway all night with you

Baila, come on in, closer to you

Eh-eh, eh-ayy, yeah

'Til the sun comes up, I'll be here with you

No lie, no lie

Got me in the mood when it just us two

I'll fly, I'll fly, yeah-eh

Sexy girl (Sexy girl), you know I don't play

Make you fall in love, one touch and you'll be saved (Tú sabe' hacer)

On fire (Fire), boy, won't you behave? (Lo hiciste ayer)

My love gon' send you up into a higher place (Woh-oh, woh-oh)

Oh, oh-oh

Woh-oh, woh-oh

Woh-oh-oh, oh-oh

Woh-oh-oh, oh-oh

(Fuente)