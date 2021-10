‘Secret Story’: Kike Calleja aporta datos que ponen en duda que Rodri Fuertes siga pensando en Adara Molinero

Adara Molinero entró en la casa de Secret Story para ayudar en una prueba semanal, pero la expulsión de Sofía Cristo hizo que fuera elegida como nueva concursante. Entró con asuntos sin resolver fuera. Un mes antes de entrar había roto su relación con Rodrigo Fuertes y una vez dentro no ha dejado de pensar en él.

Es consciente de que ambos están en puntos muy distintos de su vida y quieren cosas diferentes y ha sido eso, y no la falta de amor, lo que ha provocado su distanciamiento. Pero una llamada suya al programa dándole apoyo, hizo que Adara se replantease las cosas y volvió a abrir las puertas a una reconciliación.

La semana pasada, Jorge Javier Vázquez le dejó leer uno de los mensajes que Rodri había compartido en redes. “Espero que se quede, disfrute de la experiencia y lo exprima a tope. Es una luchadora y se lo merece. Tiene que vivir esta experiencia hasta el final. Sé que la quiere mucha gente y seguro que entre todxs se salvará", leía la concursante.

Palabras que no le acabaron de convencer. “Es un mensaje que puede mandar un amigo, tu vecina”, reflexionaba. Y Jorge Javier Vázquez no dejaba de mandarle mensajes para que le quedara claro que era el momento de olvidarse de su ex. Pero como ella dijo, estar en la casa hace que la cabeza de muchas vueltas y todavía ve algún resquicio para salvar esa relación.

Nuevas informaciones

Claro que desde fuera se ve de otra manera, sobre todo, después de que Kike Calleja compartiera cierta información en el programa de Jordi González.

“Rodri no está para nada triste de las cosas que está diciendo a Adara, ni siente un sentimiento fuerte porque mientras que pone en sus redes sociales que está en casa Rodri está de fiesta”, aseguraba en referencia a lo que él suele poner en redes.

“El otro día coincidió con su ex, compartió espacio, en el mismo local, con su ex. Con la ex con la que estaba antes de Adara que, por cierto, es a la que mandaba mensajes diciéndole ‘te quiero’, ‘te echo de menos’ cuando estaba empezando con Adara”, añadía sobre su encuentro con Claudia.

Steisy resumía diciendo que lo que tenía que hacer Rodri es ser sincero y no decir que la quiere y que las cosas están bien y dejarla de una vez.

Fácil de decir, pero suponemos que dentro de la casa, más complicado de cumplir.