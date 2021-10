ABBA estrena su nueva canción, la “ridículamente feliz” ‘Just A Notion’

Si hay un regreso sonado en el mundo de la música reciente, ese es el de ABBA. Los iconos del pop suecos ya han empezado a dar a conocer sus nuevas canciones, con las que pretenden reconquistar las listas de éxitos. 40 años después de su último álbum de estudio, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Benny Andersson siguen presentando nuevas canciones.

Just a Notion es el tercer single que la banda ha presentado en plataformas antes de que entre a formar parte de su nuevo disco, Voyage. La canción, que sigue a los sencillos de regreso I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down, se grabó inicialmente en septiembre de 1978, pero no llegó a formar parte finalmente de su sexto álbum de estudio, Voulez-Vous, al año siguiente.

El miembro del grupo explicó que los orígenes de Just a Notion se remontan a 1979. "Eso lo sitúa entre ABBA the Album y Voulez-Vous, y habría sido incluido en el último si no hubiéramos decidido en contra. ¿Por qué decidimos no hacerlo? En retrospectiva, no tengo ni idea. Es una buena canción con una gran voz. Sé que se lo mostramos a un editor en Francia y a un par de personas más en las que confiamos y, por lo que recuerdo, les gustó mucho. Así que es un misterio y seguirá siendo un misterio".

La nueva versión presenta instrumentos instrumentales actualizados, pero conserva las voces de la grabación original. En un comunicado, Björn Ulvaeus describió este nuevo sencillo como "una canción ridículamente feliz", y espera que anime estos "tiempos oscuros" que estamos viviendo en la actualidad.

ABBA - Just A Notion (Lyric Video)

Voyage saldrá el 5 de noviembre, y marca el primer álbum de estudio de los iconos del pop desde que lanzaron The Visitors en 1981. Para coincidir con el lanzamiento del nuevo álbum, ABBA presentará una serie de conciertos digitales en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres en mayo de 2022.

Se ha hablado mucho de ese proyecto con el que prometen sorprender a sus fans, ese concierto virtual en el que ellos no tocarán en directo. Así lo ha anunciado: "A decir verdad, la principal inspiración para volver a grabar proviene de nuestra participación en la creación del concierto más extraño y espectacular que puedas soñar. Vamos a poder sentarnos en una audiencia y ver a nuestro yo digital, interpretar nuestras canciones en un escenario en un estadio personalizado en Londres la próxima primavera. ¡Extraño y maravilloso!".