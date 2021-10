Dua Lipa da el biberón a su “princesita” y es de lo más tierno que hemos visto en sus redes

Dua Lipa es muy activa en redes y es muy activa. Es amiga de publicar colección de fotografías de sus fiestas o salidas nocturnas, siempre rodeada por amigos o en compañía de su chico, Anwar Hadid. Por eso, han chocado tanto sus últimas imágenes en las que deja ese aire festivo y se pone más seria y tierna.

Podemos verla con un bebé en brazos y que nadie se escandalice que no es suyo. Tendría que haber habido un embarazo y, aunque con Anna Kournikova no nos dimos cuenta, ella publica demasiadas imágenes como para haber pasado por alto un embarazo.

Se trata de su sobrina, la hija de su prima Deja Duraku. Y su único papel es el de tía y no una cualquiera sino la que cualquier pequeña podría desear.

“¡No soy una tía normal, soy una tía genial! ¡Mi hermosa prima @deja_duraku me regaló a la más pequeña de mis mejores amigas y no puedo olvidarla! ella es mi princesita de por vida”, escribía junto a esas fotos en las que podemos verla darle el biberón, abrazarla o presumir de lo bonita que es. Un carrete de lo más tierno que nos ha hecho plantearnos qué tal madre sería la cantante.

Una tía muy cool

Desde luego, no cabría duda de que sería la más estilosa. No puede dejar las tendencias ni cuando está en familia. No hay más que ver el conjunto de crochet que luce en las imágenes. Un estilo al que recurre tanto en verano en los bikinis como ahora que ha llegado el frío.

A sus 26 años podría ser un buen momento para que ella empezara a plantearse tener sus propios bebés, sobre todo, cuando lleva más de dos años de estable relación con Anwar Hadid. De tener un hijo juntos sería de lo más cool y las reuniones familiares con su prima Khai, la hija de Zayn Malik y Gigi Hadid, serían lo más.

Aunque parece que, de momento, la cantante y modelo parece más dispuesta a seguir disfrutando de su chico, de las fiestas y del estatus como cantante y modelo que posee a día de hoy. De momento, será la tía cool.