Las piernas que muestra Dwayne Johnson, ‘La Roca’, en su última fotografía no parecen de este mundo

Dwayne Johnson es uno de esos rostros habituales en el cine de acción y es que su físico y preparación en la lucha profesional hacen que sea en ese género donde mejor encaje. No hay más que ver su última fotografía en el gimnasio y el estado actual de sus piernas para darse cuenta de que este hombre bien podría ser de otro planeta. Sí, estamos acostumbrados a su espectacular físico musculado, pero pocas veces le hemos visto así.

“Toro mana 🐂 Rompió completamente nuestro entrenamiento de piernas anoche. He estado muy satisfecho (aunque no satisfecho) con mi progreso en el gimnasio, ajustando constantemente mi dieta y, sobre todo, superponiéndome a un enfoque más sabio del equilibrio entre el trabajo y la vida personal y la atención plena. 🏋🏽‍♂️🧘🏾‍♂️”, escribía junto a una imagen tan impactante.

Y reconoce que no es una tarea fácil. A veces la vida nos lleva por caminos que nos aleja de esos objetivos. “Mierda es difícil de hacer, con un millón de personas y cosas tirando de ti todos los días, lo entiendo, lo vivo y lo entiendo. Haz todo lo posible por bloquear el ruido y mantenerte concentrado en los objetivos y las iniciativas. Haz de sus metas una obsesión saludable y luego aplica la estrategia del trabajo arduo diario y constante. Lento y constante, siempre gana la carrera a largo plazo”, reconocía.

Aclaraciones sobre la presidencia

Lo dice cuando se lanza una entrevista en Vanity Fair en la que podemos acercarnos un poco mejor a los principios y valores que rigen su vida. Y, en la que aprovecha para dejar claro que no es muy probable que le veamos como presidente de Estados Unidos, algo que muchos de sus seguidores han pedido en masa.

“La última encuesta mostró que el 46% de los estadounidenses me apoyarían como candidato a la presidencia. Para mi entrevista de @vanityfair, pasé mucho tiempo con mi escritor (y amigo bebedor de tequila :), Chris Heath, hablando sobre mis sentimientos honestos con respecto a este increíble apoyo que potencialmente podría tener”, empezaba confesando.

“Pero esta es la verdad. Que el 46% de los estadounidenses me apoyen como presidente me hace sentir honrado, pero niego con la cabeza con asombro porque, al final del día, lo cierto es que no sé nada de política”, reconoce, asegurando que se preocupa profundamente por su país y sus paisanos, pero nada más.

“Puede que tenga algunas cualidades de liderazgo, pero eso no necesariamente me convierte en un gran candidato presidencial. Y ahí es donde estoy hoy. No soy un político”, admite.

Eso sí, tiene algo muy claro. “Los valores fundamentales importan. Trabaja duro, cuida de tu familia, sé amable con la gente, siéntete orgulloso de tu nombre, siéntete orgulloso de tus propias manos, sé inclusivo y respeta a TODOS y no estés lleno de mierda. No soy un político, pero esa es la verdad”, reflexiona. Y claro, con esa labia, cómo no van a querer votarle para ser presidente.