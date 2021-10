Roberto Leal desvela su pasión por las batallas de gallos: “Esto es ENORME”

Este fin de semana el equipo español de freestyle que participaba en el campeonato mundial de la Gold Level Slam, vivió su momento de gloria al proclamarse ganador. Sara Socas, Skone, Chuty y Gazir salieron victoriosos dando un buen chute de energía a todos los seguidores de las batallas de gallos.

Y entre esos seguidores está Roberto Leal que no ha dudado en dedicarles unas palabras. “Esto es ENORME. Desde los 14 o 15 años sigo las batallas y me quedé pegado al mundo del rap, especialmente del freestyle”, confesaba en la euforia de la victoria.

“Este año he seguido desde el primer minuto todas las batallas de la Gold Level Slam, el campeonato mundial en el que el equipo español ha peleado de principio a fin para traerse el triunfo a casa. Campeones del mundo. Me alegro especialmente por @sarasocass que ha volado sobre el escenario y por los maestros @skonethebigfish , el Dios @chutyvk y el GIGANTE @gazir_ysb. Nivelón. Larga vida al free”, terminaba dedicando a cada uno de los que llenaron el escenario con sus rimas y su improvisación.

Un equipo de campeones

Siempre con la humildad y respeto a sus rivales, no dudaron en señalar que el equipo de Chile se lo había puesto complicado. La alegría no podía ser mayor. “Lo hicimos cabrones, os quiero mucho somos el mejor equipo del mundo, EQUIPO ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Un orgullo competir junto a vosotros Gracias por el apoyo estoy muy feliz ✨”, compartía Gazir.

“CAMPEONES DEL MUNDO🇪🇸🇪🇸🇪🇸. No os podéis imaginar el orgullo que siento por mis compañeros. A pesar del cansancio de la gira, de los momentos de duda y de las dificultades, fuimos un EQUIPO. Dentro y fuera del escenario. Os quiero mucho @gazir_ysb @chutyvk @sarasocass”", añadía Skone.

Chuty también se extendía en sus palabras para celebrar semejante triunfo: “No puedo describir bien el orgullo que me da que hayamos conseguido este título. A pesar de haber ganado muchos a lo largo de mi carrera, este tiene algo especial. Agradecer a mi equipo @sarasocass @gazir_ysb @skonethebigfish por haberme llevado hasta aquí, sin vosotros no hubiese sido posible. El sacrificio, la dedicación, esfuerzo, pasar malos momentos, controlar ánimos, egos, dificultades. Habéis hecho todo tan fácil que hace que no sea consciente aún del mérito que tiene este logro. Mil gracias amigos ❤️ Respeto y admiración para el resto de teams que han hecho un torneo increíble. Y por supuesto a la gente de México 🇲🇽 por habernos apoyado y haber sido un público de 10. Nada más, muchas gracias a los que nos habéis apoyado desde todos los lugares del mundo, en especial desde España. Aunque estuviésemos lejos, os hemos sentido aquí”.

Y cómo no, la única chica del equipo, también estaba emocionada con la victoria. “Champions 🏆🇪🇸 Gracias, por transmitirme la confianza necesaria para ir mejorando a cada fecha. He derrotado a mi peor enemigo: yo misma. He roto la capa de desconfianza que cubría mi cabeza, he vencido a la ansiedad, a los nervios, al hate y a la presión. God Level ha supuesto un antes y un después, de la oscuridad al brillo absoluto, impulsada por estas estrellas. Gracias 💙”, confesaba en sus redes.