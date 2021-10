Gazir, antes de su paso por la Nacional: “Llego en un buen momento”

Gazir se ha convertido en una de las figuras más importantes de la escena del freestyle a nivel internacional. Sus rimas han viajado por todo el mundo, posicionándolo como uno de los más temidos por sus contrincantes.

Ahora, el asturiano se enfrenta a sus compañeros en la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos de este viernes 8 de octubre. Se subirá al escenario para dejar volver su improvisación e intentar ganarse su pase a la gran Internacional.

En LOS40 hemos podido charlar con él acerca de sus sensaciones, de Tirpa, Botta y de su paso por La Resistencia.

Pregunta (P): ¿Cómo te ves de cara a la Nacional?

Respuesta (R): Me veo bien al nivel de lo que es puramente el freestyle que estoy haciendo ahora. Llego en un buen momento, sobre todo a nivel anímico, que es muy importante, de motivación, de estar yo bien, de estar con ganas y de gestionar bien la situación de los nervios y la presión. Y es un evento que a mí me gusta mucho así que con ganas.

P: ¿Quién crees que puede dar la sorpresa? Tirpa la dio hace unas semanas...

R: Sí, yo por ejemplo Tirpa sé que lo va a hacer muy bien pero ya no me sorprendería y supongo que después de lo que ha hecho ahora al público tampoco. Yo creo que Force tiene un estilo muy renovado, le está gustando mucho a la gente y va a ser de los que más apoyen y de los que más den una vuelta al perfil que venía teniendo últimamente y puede sorprender. Pero bueno, al fin y al cabo es Force que ya sabemos el nivel que tiene y ha estado en mil eventos importantes, entonces tampoco sé si sería sorpresa. Quizás algún debutante como Aigor, por decir uno, puede ser más chocante.

P: ¿Ves un Tirpa vs. Gazir otra vez?

R: Sí, siempre que nos toca hacemos batallas muy buenas porque ambos sacamos lo mejor del otro. Habiéndonos enfrentando hace un mes en una batalla, encima tan importante, no es el rival que más ganas tengo ni supongo que él porque no te gusta enfrentarte siempre con el mismo, pero bueno, entiendo que es una batalla que ya tiene su historia detrás y que nosotros estamos en un buen momento. Sí que es verdad que si los dos vamos pasando rondas pues igual se acaba dando, y pues nada, a hacerlo otra vez y a darlo todo que Tirpa es un rival de los más duros.

P: Tienes a Botta también, que es muy colega tuyo. ¿Cómo es volver a encontrarte con él en una competición? ¿Te gustaría enfretarte a él?

R: Enfrentarme no me gustaría, aunque no fuese mi amigo, tampoco porque tiene un estilo súper hiriente, agresivo y sangriento. Yo creo que casi nadie quiere enfrentarse a Botta. Porque igual le ganas pero vas a salir sangrando de esa batalla seguro. Yo me llevo muy bien con todos, pero sí que es verdad que Botta, al ser asturiano y conocerle de hace más tiempo, como que ya nos une la sangre. No somos hermanos pero casi y sí que es verdad que es muy bonito e importante tener un apoyo. Yo sé que él está casi más nervioso por mi papel que por el suyo incluso y yo también estoy con los ojos puestos en el que haga él.

P: Hace poco visitaste La Resistencia. ¿Cómo fue la experiencia?

R: Sí, yo me lo pasé muy bien ese día. Fui a Madrid, fue ir un día y volver el siguiente. Me habían avisado el día anterior, pero muy bien. Yo estuve muy cómodo, me divertí, vi el principio del programa en el palco de arriba como si fuese del público. Y luego con la entrevista salí y, de hecho, le conocí [a Broncano] en el propio escenario, no había hablado antes con él en el camerino, porque llega ajustado de tiempo. Luego hablé más con ellos pero muy bien. Yo estuve cómodo, me divertí, a la gente le gustó también y al fin y al cabo poner el freestyle un poco en medios así de tanta repercusión y que está viendo otros públicos pues ayuda tanto a mí, que me conocen los señores de mi pueblo que me han visto en la tele, que no saben lo que hago pero me han visto, como al propio al freestyle estando en un momento en el que está.

P: Del 1 al 10, ¿cuál crees que es tu nivel de cara a este evento?

R: A ver, no voy a poner bien porque queda como demasiado bien, pero…

- Tirpa ha dicho 11...

R: Ah, ¿sí? Entonces tengo que decir yo 12 (risas). No, no sé. Tampoco sabría ponerle un número. Como te digo llego en un buen momento y con ganas pero no sé. El viernes nada más despertarme supongo que ya sabré exactamente el número. Si me dices que la batalla es en 15 minutos, te digo un 9,5, pero estamos a jueves y el viernes el 11 ese lo he superado.