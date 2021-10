Dwayne Johnson, ‘La Roca’, es número 1 en TikTok y YouTube

Probablemente, los ejemplos más claros de éxito en la industria musical y del cine por igual son los de de Jared Leto (integrante de 30 Seconds to Mars y ganador del Oscar en 2014) y Justin Timerlake. Eso sí, parece que les ha salido competencia con el mismísimo Dwayne Johnson.

El famoso rostro de Hollywood hizo su debut en la música hace tan solo unos días y, en lo que a números se refiere, el éxito está siendo tremendo, tanto en redes sociales como en plataformas de streaming.

El actor y exluchador lanzó el tema Face Off, en el cual colabora con Tech N0ne junto a Joey Cool King Iso, el pasado 8 de octubre y pronto apareció en lo más alto de diferentes aplicaciones.

La canción se posicionó en el primer lugar de YouTube en Estados Unidos gracias a las 10 millones de reproducciones que ya posee. En Spotify, por su parte, casi ha llegado a los 9 millones de streams.

Face Off arrasa en TikTok

Más allá del éxito en número de reproducciones, la canción también se ha colado entre lo más escuchado de la red social de moda: TikTok. Face Off ocupa el primer puesto en la aplicación y así de contento lo ha mostrado The Rock en su cuenta oficial de Instagram:

La Roca ha agradecido el "amor" de sus fans por haber llegado a la comunidad de TikTok. Pero, ¿cómo ha conseguido hacerse tan popular en este lugar virtual?

Muy sencillo: la canción tiene un challenge. Bajo el hashtag #faceoffchallenge, los usuarios graban un vídeo haciendo honor al lema de la canción: "It’s about drive, It’s about power, We stay hungry, We devour" (esto va de empujar, de poder; estamos hambrientos, devoramos). Gracias a esta publicación del mismo Johnson, podemos ver a unos cuantos seguidores haciendo este reto:

La Roca, a quien ya hemos visto cantar en películas como Vaiana, ha entrado definitivamente en el mundo de la música de manera casi inmejorable. Y es que ha recibido críticas de todo tipo por su forma de rapear. Este es el único pero que se le puede poner a su nueva faceta.