David Bisbal celebra el primer cumpleaños de su hija Bianca recordando un momento muy especial

Hace un año llegaba a la vida de David Bisbal y Rosanna Zanetti su primera hija, Bianca. La hermana pequeña de Matteo, el primero hijo juntos que daba la bienvenida al nuevo bebé en familia. Hoy están de cumpleaños, ha pasado un año y el cantante ha querido recordar el momento en el que se dieron cuenta de que todo estaba a punto y se pusieron de camino al hospital.

“Así estábamos hace un año, de camino al hospital. Rosannita con contracciones y tranquila y yo nerviosico perdío!!! Típico en nosotros!!! Horas más tarde ya del día 26, llegó nuestra bebé!!!! Feliz primer cumpleaños a la niña más pequeña de la casa!!! Felicidades!! Te amamos,Te amoooo. 26 de octubre 2020”, escribía junto a un vídeo que demuestra que lo que ha escrito es real.

Suele pasar, hay ocasiones en las que, en el momento del parto, es el padre el que se pone más nervioso cuando, en realidad, todo el trabajo le toca hacerlo a la madre. Este fue el caso, pero al margen de nervios, lo que había era mucha felicidad. Y recordemos que eran momentos complicados con la pandemia en uno de sus momentos más álgidos.

Una noche especial

“Son casi las 11 de la noche, 10:42 del 25 de octubre del 2020. Un año un poco complicado, pero la verdad es que, a nosotros, esto nos va a dar la vida. Cariño, venga, vamos... Teníamos vídeos de cuando llegamos hace un año y medio justo...”, se le oye decir a Bisbal antes de que la voz del gps le interrumpa.

Pocas horas después llegaba Bianca que ahora cumple un año y con papá lejos. Bisbal se encuentra de gira por Estados Unidos donde está disfrutando al máximo por el recibimiento y donde está totalmente sumergido en la cultura norteamericana.

“A veces cuando siento que los ejercicios son muy repetitivos, paso a cantar canciones que me dan energía y que me tengo que esforzar. A quien le gusta #selena? A mí me encanta y qué mejor que cantar sus canciones que aquí en Texas!!! 💖 hoy concierto en McAllen!!!”, decía en uno de los momentos previos a uno de sus conciertos.

Momento feliz para la familia al que nos sumamos con nuestras felicitaciones a la familia.