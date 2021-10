‘Secret Story’: Adara Molinero vive una noche de emociones con el mensaje de Rodri y la llamada de su padre

“Parece la noche de Adara”, llegó a decir en un momento dado Carlos Sobera. Y es que muchas de las tramas de la última entrega de Secret Story: La cuenta atrás tenían mucho que ver con ella. Tuvo una noche movidita con una fuerte dosis de emociones.

Uno de los platos fuertes de la noche fue la llamada que recibió de su padre. Hace unos días Lucía Pariente compartía un tuit en el que invitaba a Adara a hacer las paces con él y es que ella le había contado que llevaba dos años sin hablarse. Desde que Adara participó en Gran Hermano Vip y se produjo su ruptura con Hugo Sierra, su relación se estropeó.

"Yo tenía devoción por mi padre. Sentir eso por una persona y que... No sé, ha sido muy doloroso para mí y me duele día tras día. Es una herida que llevo dentro", reconocía Adara antes de saber que iba a entrar por teléfono.

La llamada más inesperada

"Hemos llegado un punto que no sé, tendremos que darle la vuelta de alguna manera. Es que das una versión de que yo me posicioné con Hugo y no fue así. Le defendí en un concurso por las razones que tú sabes. Pero yo en ningún momento no dejé de posicionarme contigo. Tú fuiste la que cortaste la relación con este tema. Siempre que me has llamado me has tenido. A lo mejor es un tema que tenemos que hablar y llevarlo a buen puerto", decía Jesús Molinero.

Carlos Sobera hizo de intermediario en esta relación estropeada y pidió que buscaran un punto de entendimiento. “Yo no he llamado para reprochar ni nada de esto. La reacción que vi el otro día de ella me dio la pista de que algo le afecta porque estos dos años parecía que no le afectaba nada. Claro que la quiero. Mi hija ha sido lo más grande en mi vida. Teníamos una relación super cercana y super cerrada. Hay cosas que no las entiende y chocamos”, explicaba el padre de Adara.

Sobera no paró hasta que consiguió que Jesús le dijera a su hija lo mucho que la quiere. “Es un gran paso”, decía Adara sobre esta llamada. “Se tendría que tener una conversación con empatía”, añadía ella.

El mensaje definitivo de Rodri

Si la llamada de su padre parecía que iba a ser complicado de superar, llegó el mensaje de su ex, Rodrigo Fuertes. "El mensaje que han mostrado hoy lo puse en mis redes sociales mostrando mi apoyo a Adara en este concurso. Quería que ella supiese que no me fui, la protagonista es Adara y yo no quiero inferir en su concurso y en su experiencia”, comenzaba diciendo.

Pero ahí no quedaba la cosa: “Simplemente he querido trasmitir mi apoyo a una persona a la que quiero con locura y que, pase lo que pase en un futuro, es alguien que tengo presente todos los días. Estoy con ella al 200% aunque no me siente en un plató de televisión. Yo solo quería que ella tuviese claro que estoy aquí y si estoy aquí es por algo. La veo todos los días y no me olvido ni me olvidaré de ella. Este mensaje sí lo podéis poner y sí es para ella".

Un mensaje contundente que parecía señalar en qué momento está Rodri aunque a Adara todavía le quedaban dudas. “Yo sé que él me quiere y yo a él, pero hacen falta más cosas”, respondía ella. Y es que ese mensaje no resolvía su gran duda.

Ella quería saber “si le ha cambiado algo en su forma de pensar a la última conversación que tuvimos”. La respuesta no se hacía esperar en redes sociales.

"Claro que han cambiado. Sabes que tenemos que hablar muchas cosas, pero si he entrado (conociéndome) es porque verte ahí me ha hecho pensar mucho. Han sido semanas de pensar mucho y de pasarlo mal mientras te veía. Quiero que desaparezca tu duda: quiero TODO contigo. Cuando tengas momentos de bajón, acuérdate de todo lo bueno. Bonita luz. Hasta la final", respondía él al instante en redes. Pero ese mensaje ella todavía no lo conoce.

Parece que en esta relación no está todo dicho.