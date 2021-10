Melyssa Pinto preocupa a sus seguidores por su baja actividad en redes y ella explica el motivo

Melyssa Pinto es uno de esos rostros juveniles de Mediaset que ha ido pasando de programa en programa ganando popularidad, sobre todo tras su paso por La isla de las tentaciones y más tarde por Supervivientes.

Y está claro que ser un personaje conocido acaba marcando tu actividad en redes sociales. Ya se sabe que para ser influencer hay que estar permanentemente conectado.

Ella suele estarlo, por eso, el hecho de verla con una baja actividad en los últimos días ha preocupado a algunos de sus seguidores que no dudaron en preguntarle si había algún problema.

Tranquilizando a sus seguidores

Tras un aluvión de mensajes mostrando su preocupación, Melyssa, finalmente, reapareció para tranquilizar a todos y asegurar que está todo bien. "He estado desaparecida por un problema familiar y no he tenido ganas de subir nada. Afortunadamente, todo está mejor", compartía.

No ha dado más detalles de ese problema que ha sucedido en su familia, pero parece que se está solucionando y eso ha hecho que ella vuelva a estar un poco más activa en sus redes. Y lo hacía para quitarle importancia a lo sucedido y asegurar que ya vuelve a estar a tope.

“Hace tiempo que no hago un storie y he dicho voy a hacerlo para que vean que estoy bien. Que no os preocupéis, porque me siguen llegando mensajes, está todo ok, así que, ya está, estoy feliz y no hay ningún problema”, aseguraba antes de continuar con sus temas comerciales, tan presentes en su Instagram.

Eso sí, no ha dudado en dar las gracias por toda esa preocupación que muestran los que la quieren que cada día son más y más y que están pendientes cada minuto de su estado. Muy bonito, aunque hay que reconocer que, un poco esclavo porque no te deja la libertad de desconectar sin necesidad de tener que dar explicaciones.