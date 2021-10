Belén Esteban se echa a llorar por Anabel Pantoja tras ver un vídeo de Omar Sánchez: “No se lo merece”

El ambiente ha estado caldeado este miércoles, 27 de octubre, en Sálvame. La escaleta del programa ha tenido que ser totalmente cambiada por una noticia bomba que recibía Kiko Hernández. El colaborador salía del plató para recibir una serie de vídeos que cambiarían el destino de uno de los rostros de Telecinco para siempre.

De hecho, tal y como ha asegurado Jorge Javier Vázquez, tras recibir esta información han tenido que cambiar todo el programa. Para cebar más el asunto, el programa ha empezado a mostrar los vídeos que ha recibido Kiko a los colaboradores y colaboradoras.

Sin duda, la reacción que más ha dado que hablar en redes sociales ha sido la que ha tenido Belén Esteban. La de Paracuellos se ha derrumbado tras ver los vídeos. “No lo va a superar. Es una putada. Es que estoy ahora mismo que no puedo. Me da mucha pena. Mucha, mucha. Porque no se lo merece. Con todo lo que tiene”, ha dicho Esteban con la voz entre cortada.

De este modo, horas antes de confirmarlo, y tras ver la reacción de Belén, muchos han presagiado que se trata de una infidelidad de Omar Sánchez a su mujer Anabel Pantoja. Y es que Belén Esteban está muy unida a la pareja.

Lydia Lozano también se ha quedado de piedra tras conocer la noticia. La periodista ha asegurado estar muy sorprendida y que no le encaja. “No sé, puede que estuviésemos engañados, pero si estuviésemos engañados lo ha hecho muy bien”, ha dicho Lydia.

Al final del programa, ha sido Jorge Javier quien ha confirmado que la información de la que se estaba hablando era sobre una supuesta infidelidad de Omar Sánchez a Anabel Pantoja. Además, el programa ha mostrado el primer vídeo que ha llegado a la redacción donde se ve al joven charlando con una mujer. Eso sí, no se ve nada más.

Belén Esteban se rompe en pleno directo: “No lo va a superar”



Madre mía qué va a ser verdad lo que todos nos tememos sobre el negro y Anabel #yoveosalvame pic.twitter.com/rkDNcocYQC — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 27, 2021

Kiko Hernández ha continuado explicando que le ha llegado más información sobre esto:

“Yo he recibido una información que es lo que me han contado. El chico me ha pasado sus vídeos, pero me ha dicho que los vídeos que ha hecho su hermano son demoledores. Me ha dicho que se tocan el culo, se besan y se van al baño juntos durante quince minutos. Son de hace unos días”.

Por su parte, Belén Esteban ha podido charlar con Anabel por teléfono: “Yo he hablado con Anabel y me he quedado muy tranquila. Ella sabe qué día fue. Yo la he visto súper tranquila. Él va a una discoteca a saludar a una amiga que tiene. Había varias personas”.

Parece que el resto de vídeos estarán en el programa si la dirección decide comprarlos. ¿Se trata de una técnica para hacer daño a Anabel?

Una boda que ha dado mucho que hablar

Anabel Pantoja y Omar Sánchez se casaron el viernes 1 de octubre en la isla de La Graciosa. El evento, donde la novia apareció guapísima, fue una de los acontecimientos del corazón más esperados del año. Sobre todo teniendo en cuenta que el enlace había sido retrasado debido a la pandemia.

Además, esa misma semana, Anabel Pantoja tuvo que hacer frente a una dura pérdida: la de su abuela Doña Ana. De este modo, esta noticia sería un jarro de agua fría para Anabel.