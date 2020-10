‘La isla de las tentaciones 2’ vivió la hoguera más dura entre Melyssa y Tom (con una pregunta sin responder)

La séptima entrega de La isla de las tentaciones 2 contuvo el momento que todos los espectadores estaban esperando: la hoguera de confrontación entre Melyssa y Tom.

Sí, también las parejas leyeron las cartas de sus respectivos y se emocionaron. También tuvieron hogueras en las que Marta y Lester salieron escaldados al ver que hacían lo mismo. Y Pablo siguió alucinando con Mayka.

Pero lo importante era el REENCUENTRO de Melyssa y Tom que, como era de esperar, lo pidió ella tras rechazar ver más imágenes de su novio para poder estar cuerda al pedirle explicaciones.

Melyssa devolvió el anillo de compromiso a Tom

Al haber pedido ella el encuentro, llegó la primera y se sentó frente a Sandra Barneda. A los pocos minutos llegó él, incapaz de mirarle a la cara. Cuando ella le pidió que la mirara, él empezó a decirle que todo había sido por sus celos y a atacarla, lo que ella frenó en seco:

"¿Has venido a atacarme en vez de justificarte? Me pediste matrimonio y me dijiste que esto iba a ser para siempre. Y después has tenido esa actitud con Sandra en la casa. Tu compromiso es mentira, me has vendido a un hombre que es respetuoso, que nadie entraría en tu corazón, era el amor de tu vida y nuestra relación había sido la más profunda que habías tenido, así que te quedas con esto porque no lo quiero", y le devolvió el anillo que él le había dado.

Entonces él dio sus explicaciones: "El problema contigo desde el primer día es que siempre me echas en cara que soy el culpable de todo. Estamos aquí porque nuestra relación no era buena. Tú tienes la razón y yo nunca tengo la razón. Contigo no era feliz. Cada dos o tres días me echabas a la mierda"

Algo que ella negaba por activa y por pasiva y como él no podía casi ni hablar, se acabó levantando y yéndose de la hoguera. Para tranquilizarse, volver y resumir lo que había sentido: "No estoy feliz contigo, estaba muy enamorado de ti. El día que llegaste a la villa fue el día que hice un click, me di cuenta de que no quería más eso, no quería más celos. Contigo no soy yo, no era feliz. Empecé a tener sentimientos por Sandra".

El final de Melyssa y la decisión de Tom en el aire

Tras el tira y afloja de ambos, Barneda decidió poner las imágenes que le faltaban por ver a Melyssa: su novio teniendo sexo con Sandra. Y entonces explotó: "Eres lo peor que ha criado este mundo. En mi vida he sufrido tanto. Lo que me has hecho no tiene precio, ¿cómo le cuento a mis padres que me has hecho sufrir tanto?".

Él, sin palabras, la seguía escuchando: "Me das asco, eres la peor persona que he conocido en mi vida. Te has acostado con ella, cerdo, cerdo de mierda. Eres una mentira. Eres la peor decepción de mi vida, la peor persona que conozco, tienes un corazón podrido. Ella se ha dejado llevar por ti y tus mentiras".

Tom solo pudo decir que no se arrepentía: "Sí por el dolor tuyo pero no me arrepiento. Estoy bien con ella, tengo sentimientos, estábamos a gusto. Somos humanos".

Por lo que Melyssa pidió a Barneda marcharse del reality: "Me voy con la cabeza muy alta y orgullosa de mí. Valgo todo lo que no me has valorado tú. Tengo claro que no quiero seguir con esta persona, para mí ha muerto, no voy ni a llorar. Me da tanto asco que no me merece. Acaba de perder todo el valor que tiene una persona y yo he subido de rango, soy mejor persona que él".

Pero al irse, se dio cuenta que se quedaba sin saber algo: "¿No puedo saber si se queda follándose a la otra?", preguntó y la presentadora se lo negó.

Entonces fue el turno de Tom: "Para mí hoy va a ser el inicio de una nueva vida. Siento las imágenes y la falta de respeto pero llegué un momento que no podía más. Me da un poco igual, me siento liberado", dijo y el programa dejó en el aire la decisión final de marcharse o quedarse.

Las redes sociales hablan: Melyssa, reina

Un discurso que ha servido a Melyssa para hacerse con el trending topic de Twitter en una red social que le llenaba de aplausos y en la que, la mayoría, concluía con un mismo adjetivo para ella: reina.

Después del programa de esta noche ha quedado clara una cosa. Melyssa es la nueva REINA DE ESPAÑA #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/KugM6lx3yZ — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) October 14, 2020

Todos madrugamos mañana pero ahora mismo no podemos dejar de ver el repaso que le ha dado doña Melyssa Pinto a Tom Brusse. HISTÓRICO #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/yWghiAQzmg — Iván (@Ivanyanoviene) October 14, 2020

MELYSSA REINA, TE HAS CORONADO DELANTE DE TODA ESPAÑA #LaIslaDeLasTentaciones7 — verdes hernanz (@BenjiVerdes) October 14, 2020

Habrá que esperar para descubrir el desenlace de esta edición de La Isla de las Tentaciones que ya ha conquistado a media España.