Así va a ser la entrega final de ‘La Última Tentación’ con la mentira de Andrea y el karma de Fani

La última tentación ha emitido esta noche su penúltima entrega y, al acabar, ha lanzado un adelato de lo que será el desenlace de este spin off.

En él se celebrarán las hogueras finales con el reencuentro de todas las parejas - excepto de Lucía e Isaac que ya se han marchado-.

Por lo que, Mayka y Alejandro volverán a verse las caras en un tenso encuentro en el que él no quiere ni saludarla porque siente que no le ha guardado "respeto".

Andrea acaba llorando al sentarse junto a Roberto que le recrimina que "se le tendría que caer la cara de vergüenza. Me has vacilado, me has intentado humillar". Mientras ella acaba soltando, algo que se entiende como :"Yo no he estado con nadie". Frase que, si le hemos entendido bien y con su contexto, es una de las grandes mentiras ya que se acostó con Manuel.

¡Hasta aquí el programa de hoy! 😱 Y ya sabéis que aún nos queda lo mejor: ¡¡Las Hogueras Finales!! 🔥 Mil gracias siempre por estar al otro lado, sois lo MEJORCITO ❤️



🔵 #LaÚltimaTentación7 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/AuF6nio8Ae — La Última Tentación (@islatentaciones) October 27, 2021

Patry se ríe, pero Lester le pide explicaciones por el supuesto "tonteo" que tuvo con Cristian. Y Jesús asegura que tiene derecho a ser feliz con Marina.

Para acabar con Christofer diciendo una gran verdad a Fani: "Has tenido la oportunidad de tu vida para demostrar a la gente que lo nuestro es verdadero y me la has vuelto a hacer". Y él se acaba yendo, a la vez que ella corre en su busca, como en su día hizo él al grito de "¡¡Estefanía!!"