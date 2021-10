Verdeliss posa en ropa interior para mostrarnos su barriga a los 6 meses de un embarazo con preocupaciones

Muchos conocieron a Verdeliss gracias a Gran Hermano VIP, pero ella ya era una influencer reconocida debido a su numerosa familia. De hecho, ha sido la única que ha vivido la experiencia de la casa embarazada. Tiene siete hijos y está esperando el octavo y lejos de sentirlo como una carga, es una gran felicidad para toda la familia.

EStá en el sexto mes de embarazo y pese a todos los embarazos que ha pasado, su cuerpo sigue estando de infarto. Lo hemos podido ver en una de sus últimas fotos en las que se ha quedado en ropa interior para mostrarnos cómo crece su barriguita.

“Este cuerpito que habito…que me lleva, me sostiene, crea vida. Ignorante de pensar que no eras perfecto”, escribía. En seguida recibía multitud de comentarios asegurando que su cuerpo está estupendo.

Poco después publicaba otra imagen en bikini junto a la que de momento es su hija pequeña. “Miren apenas decía unas pocas palabras…pero ‘bebé’ fue de las primeras. Y acariciar la barriga, y besarla mientras tanto 🥰. Curioso ¿verdad? Os lo contaremos cuando crezcáis 🥰 Intuyo un mágico vínculo entre estas dos hermanitas”, escribía sobre ella.

Dentro de poco dejará de ser la pequeña de la casa. Una nueva flor llegará a la familia y puede que a la piel de Verdeliss. “Flores por doquier🌷🌸🌼🌻🌹. Las llevo tatuadas en mi brazo, cada una de ellas simboliza uno de mis hijos, pues comparten mes de floración y nacimiento. Ojalá la próxima vez que pase por tinta y piel sea para decidir entre Narcisos, Hortensias, Begonias, Camelias, Tulipanes, Pensamientos o Alelíes…señal de que esta pequeñina nació en su momento”, compartía con sus seguidores.

Embarazo con preocupación

Este embarazo no lo está disfrutando tanto como los anteriores porque los malos pensamientos asoman de vez en cuando. “Quiero creer en los médicos, son muy determinantes a la hora de despreocuparme!!! Miren se adelantó por una RPM sin un desencadenante diagnosticado, sin antecedentes previos, sin una dinámica uterina o incompetencia cervical (sucedió, simplemente, como una triste lotería 😓)”, recordaba sobre su último parto. Una experiencia que le ha marcado.

“Tengo que llevar vida normal y activa, liberarme de miedos…y me obligo!!! Pero menudo lastre emocional es la experiencia de un parto prematuro, no se vuelve a vivir un embarazo con el mismo disfrute, ains. Al lío! Vamos a ser positivos y pensar en febrero 🥰 ¿de las flores mencionadas cuál es vuestra favorita?”, confesaba.