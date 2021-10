C. Tangana, Danna Paola y Ozuna, entre las actuaciones confirmadas para los Latin Grammy 2021

No queda nada para disfrutar de una de las galas de la música más esperadas del año. Los Latin Grammy están a la vuelta de la esquina. Tendrán lugar el próximo 18 de noviembre, aunque en España tendrá lugar el 19 de noviembre a las 2:00 horas.

Los artistas más importantes del panorama de la música hispana ya están listos para este evento de la Academia. Algunos de ellos optan a hacerse con un galardón. Otros, incluso, animarán la noche con su música en directo.

Precisamente es ésta la noticia que ha ocupado las portadas de muchos medios. La Academia ha hecho pública la lista de artistas confirmados para subirse al escenario y deleitarnos con su talento. Entre ellos está el español C. Tangana.

Ésta es la lista de las actuaciones confirmadas para los Latin Grammy 2021:

Pero parece que la lista aún no está completa, por lo que tendremos que esperar para saber quiénes son todos los invitados a llenar de música y ritmo el MGM Grand Arena de Las Vegas durante la noche del 18 de noviembre. Lo que es evidente es que hay ganas, y muchas, por parte de los amantes de la música en español de disfrutar de esta gala que cada año reúne a las mejores voces del panorama.

Los nominados

Pero no solo los que se suban al escenario lo harán para interpretar sus temas. También estarán los que lo hagan para recoger un galardón (o varios). Entre los nominados se encuentran Pablo Alborán, C. Tangana, Beatriz Luengo, Love Of Lesbian, Rozalén, Juan Magán, Rauw Alejandro, Karol G, Natalia Lafourcade, Camilo, Bad Bunny, y muchos más.

Pero la celebración de esta 22ª entrega de los premios ha llegado también con una polémica protagonizada por J Balvin y Residente. Ambos dejaron muy claro en redes sociales que no comparten la misma opinión con respecto a las nominaciones de los Latin Grammy de este año. Por un lado, el colombiano mostraba su deseo de hacerle boicot a estos premios. Por otro, el puertorriqueño critica esta propuesta, y lo hace sin pelos en la lengua.

Y tú, ¿estás listo/a para la nueva edición de los Latin Grammy?