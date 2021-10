Entrevista con Griff: “Cuando trabajo con otras personas es posible que esté deseando hacer canciones pop”

Pocas mujeres en la industria británica pueden presumir de haber sido nominadas al Ivor Novello y ganar el Rising Star de los Brits. Ella sí. Ella es Griff, la nueva voz que está arrasando en Reino Unido con temazos como One night. Para disfrutar aún más de su música y conocer un poco mejor a la artista que ya es presente y futuro de la música en Reino Unido, nuestra compañera Cris Regatero ha podido charlar con ella en su primera visita a nuestro país.

Con apenas 20 años se ha convertido en una de las artistas emergentes más destacadas del panorama internacional. Tanto es así que nombres tan relevantes como Taylor Swift o Ed Sheeran se han convertido en una especie de 'padrinos' para ella.

Una chica que tiene claro quién es, de donde viene y hacia donde quiere ir: "Soy Griff. Tengo 20 años. Mi madre es china. Mi padre es jamaicano. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de londres. Y no sé...escribo y produzco canciones pop que espero que sean buenas y que las disfrutéis".

Así se definía una artista que abrevió su apellido pero que eligió el mote con el que su madre llama a su padre. Todo queda en casa: "Sarah Griffiths nunca me pareció un nombre muy glamouroso. Cuando piensas en las estrellas del pop no piensas que Sarah Griffiths sea una de ellas. Entonces pensé qué podría hacer y, sí, Griff tenía sentido. Además es el apodo con el que mi madre llama a mi padre todo el rato. Me dijo que era algo raro que cogiera su apodo".

Nada más cumplir los 18 y sin haber terminado aún sus estudios, Griff lanzó su primer sencillo de forma oficial, Mirror talk. Rápidamente se ganó a público y crítica con una base musical de lo más sencilla que da protagonismo a su hipnótica voz.

La habitación de su casa se ha convertido en la fuente de creación de algunas de las canciones que más suenan en UK en estos momentos. Pero la artista no siente miedo de dar el paso a los estudios de grabación y a la primera fila del panorama musical: "Siempre disfruto trabajando en solitario pero también con productores y otros artistas. Creo que siempre haré ambas cosas. Aunque me encanta trabajar en solitario porque creo que es ahí donde nacen mis canciones más honestas. Creo que cuando trabajo con otras personas es posible que esté deseando hacer canciones pop y no como cuando estoy sola que intento canciones más honestas".

One foot in front of the other es el nombre que recibe la recopilación de 7 canciones a las que Griff dio forma desde su propia habitación, y que sirven para conocer las emociones que toda persona joven ha podido tener durante un período tan complicado como el que hemos vivido recientemente. Una profunda concepción sobre la vida (e incluso la muerte) que se muestra como una pequeña cuerda sobre la que se ha de caminar manteniendo el equilibrio, porque un pequeño traspié puede cambiarlo todo. Así lo quiso plasmar en una carátula para la que la británica tuvo que aprender funambulismo.

Su paso por los Brits Awards 2021, la noche en la que conoció a su admirada Taylor Swift, y todos los detalles sobre su gira por Europa fueron otros de los temas que centraron una entrevista que no te puedes perder para descubrir a una artista que se va a colar en la lista de tus favoritos.

¿Y en el futuro? "Necesito escribir un álbum. Ese es el plan. Creo que el mixtape era cómo si sólo tuviera siete canciones para que la gente conociera mi música. Pero ahora quiero lanzar un álbum para que tengan un punto de vista más completo de mí. Ese es el plan".