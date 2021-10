5 disfraces de Halloween fáciles, baratos y de última hora

¿Aún sin disfraz para Halloween? Si a estas alturas todavía no has pensado tu modelito para la conocida como la ‘Noche de las brujas’ tienes varias opciones: comprobar si aún quedan disfraces de Halloween en Zara (o si ya se han agotado), fabricar tu propia máscara de El juego del calamar o echar un vistazo a las ideas que desde LOS40 te proponemos como disfraces de última hora, pero no por ello peores.

No necesitarás grandes materiales, ni mucho dinero. Son disfraces para Halloween que puedes apañar de una forma u otra con algunas de las prendas y materiales más habituales que tenemos por casa o en los que una pizca de sangre artificial o maquillaje pueden sacarte del paso. Porque, aunque llevamos tiempo mostrándote las inspiraciones más innovadoras para Halloween 2021, siempre hay quienes lo dejan para última hora, pues esto va por vosotros: los rezagados.

Ideas de disfraces de Halloween fáciles con materiales caseros

1. Disfraz de Catrina

Disfraz de Catrina / Getty Images / Getty Images

El disfraz de Catrina puede ser desde el más elaborado de la fiesta, hasta un simple guiño a el 'Día de Muertos' mexicano tan típico. En esta caso, tiraremos más para esta segunda opción, evidentemente. Vístete de negro con tal de que lo que resalte de tu outfit sea el maquillaje. Si no dispones de material suficiente tendrás que comprar algo de pintura blanca facial y los adornos que tú quieras añadirle (los stickers de perlitas sueles quedar genial). En Internet encontrarás un montón de tutoriales para conseguir un maquillaje de Catrina espectacular. Lo único que necesitarás será paciencia y dedicar un rato al maquillaje.

2. Disfraz de zombie

Disfraz de zombie / Getty Images / Getty Images

Un clásico entre los clásicos. No hace falta que parezcas un extra del videoclip de thriller, ni mucho menos. Bastará con conseguir algunas prendas de ropa que no te importe demasiado estropear por casa para mancharlas y hacerles algún que otro roto (recuerda, eres un muerto viviente). Lo demás es cuestión de que te revuelvas el pelo, de que te maquilles con unas ojeras dignas para la ocasión y el resto es cuestión de actitud.

3. Disfraz de fantasma

Disfraz de fantasma / Getty Images / Getty Images

Es probable que este sea el disfraz más típico, sencillo y barato de la historia de los disfraces de Halloween. Tan solo necesitarás una sábana blanca o un trozo de tela de este color suficientemente grande como para que te cubra y hacerle un par de agujeros para los ojos. ¡Listo! Si lo prefieres, puedes hacer un agujero para meter la cabeza y pintarte la cara con motivos fastasmagóricos.

4. Disfraz del protagonista de Coco, la película de Pixar

Coco ya se ha convertido en una película imprescindible del cine de animación moderno y Halloween es la época perfecta para rendirle homenaje. Para disfrazarte de Miguel, el niño protagonista, solo necesitarás unos vaqueros, una sudadera roja con capucha y currarte un maquillaje en blanco y negro. Nunca disfrazarse de un personaje Disney fue tan fácil.

5. Disfraz de Miércoles Addams

La hija de los Addams sigue estando de plena actualidad, ya que, Tim Burton está preparando la serie inspirada en ella en la que aparecerá Catherine Zeta-Jones como Morticia. Por lo tanto, ¿qué mejor excusa para rendir homenaje al icónico personaje de Christina Ricci que Halloween? Necesitarás: un jersey negro de cuello redondo o suficientemente cerrado, una camisa blanca para que asome por debajo y peinarte el pelo con dos trenzas. El toque estrella será tu cara de pocos amigos y un maquillaje que destaque las ojeras. ¡Ya está!