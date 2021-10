Billie Eilish y Rosalía tienen el disfraz de Halloween perfecto y no te habías dado cuenta

¡Halloween está a la vuelta de la esquina! La noche por excelencia de los sustos, las películas de terror, los dulces gracias al típico “Truco o trato” y, por supuesto, la noche de los disfraces más terroríficos. Todo apunta a que este año los personajes de El Juego del Calamar se van a convertir en los reyes de todas las fiestas (aunque hay muchas más opciones), pero si eres de los que busca algo un disfraz más original para Halloween e, incluso, alejado del típico mundo de las pelis de miedo, ¡sigue leyendo!

Si aún no tienes tu disfraz perfecto para la noche del 31 de octubre o para el fin de semana de Halloween en general, desde LOS40 te proponemos los outfits más relacionados con algunos de tus artistas preferidos, todos ellos musicales, como no podía ser de otra forma. ¿Quién te iba a decir que disfrazarte de J Balvin en Halloween sería una de las mejores ideas? ¿O que Rosalía y Billie Eilish ya te habían facilitado la inspiración perfecta para tu disfraz de Halloween? Por mucho que pueda sorprenderte, algunos de estos “disfraces de Halloween” se escondían dentro de algunos de sus videoclips más famosos.

Halloween: disfrázate de la versión más 'creepy' de tus cantantes preferidos

Disfraz de Halloween de Rosalía

Copiar el outfit de Rosalía siempre es un reto, eso está claro. Pero si bien hubo un carnaval en el que su estilismo del videoclip de Con Altura arrasó y le salieron imitadores por todas partes, ahora que ha llegado Halloween es el momento perfecto para rescatar su estilismo en De aquí no sales. Se trata de uno de sus temas más oscuros de El Mal Querer, en lo que a temática se refiere, y eso queda perfectamente reflejado en la estética de la artista.

ROSALÍA - DE AQUÍ NO SALES (Cap.4: Disputa)

Necesitarás: un poncho o capa de color rojo, lentillas extremadamente claritas que den un poco de mal rollo y, lo más difícil, mucha maña para que los baby hair trenzados te queden como a ella. ¡Ahora solo te falta cantar como Rosalía!

Disfraz de Halloween de Billie Eilish

Billie Eilish - when the party's over

Si eres fan de Billie Eilish y buscas disfraz para Halloween estás de enhorabuena. En los estilismos de los vídeos de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y los mismos con los que se dejaba ver en aquel entonces pueden ser una increíble fuente de inspiración. Te proponemos el vídeo de When the party's over, para el que necesitarás mucha pintura negra, o el de You should see me in a Crown, no apto para aquellos con fobia a las arañas.

Disfraz de Halloween de Rihanna

Rihanna - Disturbia

Rihanna siempre es sinónimo de acertar con el modelito, así que, si buscas un disfraz para Halloween inspirado en un cantante pero no quieres renunciar a ir sexy, ¡este es el tuyo! Entre los videoclips de la de Barbados, Disturbia gana en lo que a creepy se refiere y te proponemos que copies el look con el que aparece casi al final, con una peluca de corte bob corto y los ojos en blanco (con lentillas).

Rihanna en la MET Gala 2021 / Getty Images / Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Si esta opción no te convence, te dejamos la opción B: su look de la última MET Gala. Elegante, sofisticado y apto para Halloween (aunque no tanto como el de Kim Kardashian).

Disfraz de Halloween de Maluma

Malua fiesta de Halloween / Getty Images / Photo by Taylor Hill/Getty Images

El cantante colombiano en sus videoclips tiende más a buscar una imagen sexy que terrorífica, tal y como te hemos demostrado en varias ocasiones. Sin embargo, puedes replicar el disfraz de Halloween que el propio cantante llevó en 2019 a la fiesta de Heidi Klump (la auténtica reina de los disfraces). Elegante y misterioso, con un aire a El fantasma de la ópera.

Disfraz de Halloween de J Balvin

J Balvin sorprendió al mundo entero con el lanzamiento de Colores prácticamente en plena pandemia y, quizás por eso se te han pasado por alto los estilismos de sus videclips. Ahora que ya contamos con menos restricciones y si eres fan de los maquillajes trabajados para Halloween, puedes animarte a hacerte una herida como la que luce el cantante en el clip de Rojo.

Disfraz de Halloween de Michael Jackson

Michael Jackson - Thriller (Official Video)

Sabemos que es un clásico, pero no puede faltar en la lista, y como tal, se presenta solo. ¿Acaso hay un mejor disfraz de Halloween inspirado en un videoclip que Thriller de Michael Jackson?

Disfraz de Halloween de Miley Cyrus, Ariana Grande y Lana Del Rey

Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey - Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels)

El disfraz perfecto para grupos, aunque siempre puedes escoger a tu favorita, claro. Las tres divas del pop se vistieron de ángeles negros para poner voz a la banda sonora de la última versión de Los Ángeles de Charlie con este gran éxito: Dont call me angel. Un disfraz de Halloween con el que no pasar desapercibido.

Disfraz de Halloween de Lady Gaga

Lady Gaga - Bad Romance (Official Music Video)

Looks psicodélicos, inquietantes y perfectos para Halloween, así eran los estilismos de algunos de los videoclips de Lady Gaga. Por ejemplo, en Bad Romance, uno de los más conocidos, hay varias opciones diferentes con las que acertarás seguro. Además, si te lo curras un poco, ¡nadie tendrá dudas de que vas de la cantante más extravagante del pop!

Disfraz de Halloween de Ed Sheeran

Ed Sheeran - Bad Habits [Official Video]

El británico sorprendió en el vídeo de Bad Habits con una estética de lo más vampírica y, por lo tanto, ¡perfecta para Halloween! Un disfraz más actual, imposible.