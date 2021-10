‘Secret Story’: Julen ha hecho llorar a Sandra Pica con su honesta y sincera declaración de amor

Después de que Sandra Pica se saliera de la lista de nominados en Secret Story: Cuenta atrás, la expulsión de esta semana estaba entre Julen Guerra y José Antonio Canales Rivera. Se fuera quien se fuera iba a ser una gran pérdida para la catalana, aunque tenía claro quién quería que se quedase.

Antes de entrar en la casa había tenido un rollo sentimental con Julen. De hecho, confesó que él había sido el detonante de su ruptura con Tom Brusse. Pero las cosas no salieron bien y la pareja rompió. Se han vuelto a reencontrar en la casa y donde había cenizas ha resurgido la llama.

Están protagonizando una de las carpetas de la edición, eso sí, eclipsada quizás, por la de Luca Onestini y Cristina Porta. Pero ellos siguen a lo suyo, con sus altos y sus bajos y este jueves podía ser el momento de su separación.

Declaración de amor

De ahí que Julen se haya sincerado en el cubo, lo que no sabía es que Sandra lo estaba escuchando todo. “Sandra significa para mí una persona muy importante, ya lo era antes de entrar aquí, pero no nos conocíamos de casi nada Jorge porque tú sabes cómo va esto cuando empiezas que vas quedando, vas viendo peliculitas y poco más”, le explicaba a Jorge Javier Vázquez.

“Aquí se ha portado super bien conmigo, me ha dado su apoyo siempre, siempre que he estado mal ha venido”, añadía, “Sandra es preciosa y encima es una chica super sencilla, super simple, y aquí me he dado cuenta de que la quiero un montón”.

El presentador le ha preguntado con qué cara cree que le mira Sandra. “Hay veces que me mira con cara de te quiero matar, pero noto que me mira con ojos de enamorada. Y yo también. Al principio ella se ponía como trabas, luego fui yo y ha habido un momento que nos hemos dejado llevar los dos y yo a día de hoy lo que siento es que quiero estar con ella”, aseguraba despertando los aplausos y suspiros en plató.

“Pienso que somos muy parecidos, que nos gustan las mismas cosas, nos entendemos super bien. Hay veces que ella se raya y yo también, y discutimos, pero la discusión nos dura diez minutos y eso es genial también”, continuaba ya sin ningún pudor.

Jorge Javier le invitaba a dejarle un mensaje a su chica para que lo viese en caso de que resultara el expulsado de la noche: “Nada Sandra. Lo primero es darte las gracias por cuidarme desde el primer día que entré aquí. Decirte que te quiero un montón. Que no te preocupes que te voy a esperar fuera, que no voy a hacer nada porque no me apetece. Lo único que me apetece es estar contigo en la cama abrazaditos, como siempre lo hemos estado y luego levantarnos a comer a las cuatro de la tarde y volvernos a dormir. Eres una chica estupenda, que todo le viene bien como a mí, super sencilla, super honesta y super humilde y que te quiero y te envío un abrazo muy fuerte”.

Con semejantes palabras lo esperado era que Sandra soltase alguna lagrimita como así fue. Finalmente se quedó en la casa y protagonizó un bonito, aunque asqueroso reencuentro con Sandra en el pasaje del terror.