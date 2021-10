‘Secret Story’ y el disfraz de bruja: ¿Jorge Javier Vázquez o Ana Rosa Quintana?

Este domingo se celebra la noche de los muertos, Halloween, pero el terror se ha adelantado en La casa de los secretos. La tradicional noche del miedo con pasaje incluido, ha llegado a la casa para hacer gritar, sufrir e, incluso, hacerse pis, a todos los concursantes.

"Hemos invocado a todos los monstruos y espectros para que acudan a la casa que está noche estará, como yo, embrujada", comenzaba el programa Jorge Javier Vázquez.

Claro que mientras pronunciaba estas palabras todavía no había aparecido en escena. “Si os gusta ver a los famosos pasarlo muy mal estáis de suerte porque en las próximas horas van a sufrir de lo lindo. Estad muy atentos porque el terror acecha. Es la hora de las brujas. Bienvenidos a la noche del terror”, continuaba diciendo todavía sin hacer acto de presencia.

Entrada triunfal

Una vez recorrido el pasaje que iba a tener a los concursantes en vilo toda la noche con sus payasos terroríficos, su ambientación de circo y su música de miedo, era momento de que el presentador hiciera su entrada triunfal. Y no, no iba a ser Jorge Javier sino Bru-Javier.

“Me he puesto mi mejor vestido porque la ocasión lo merece”, decía cuando aparecía en escena disfrazado de auténtica bruja. Un disfraz que ha impactado a todos y que él ha lucido con toda la naturalidad posible.

“Viviremos un aquelarre de terror que en la casa no olvidarán fácilmente. Lo van a pasar muy mal, muy mal”, aseguraba. Claro que él estaba en su salsa, algo de bruja debe tener. No ha dudado ni en marcarse un bailecito al ritmo del tema central de La familia Addams.

Parecidos razonables

Y claro, en las redes hemos visto alardes de imaginación que nos ha producido muchas risas. Gemma López, Isabel Coixet o una de las señoras del H.A.M.P.A estaban entre algunos de los parecidos razonables de la noche. "Hay gente que dice que soy Isabel Coixet, Gema López o Lucía Etxebarría. Me voy a ir con muchas mujeres a la cama esta noche", bromeaba el presentador.

Aunque, sin duda, el parecido razonable que más revuelo montó fue el que le convertía en Ana Rosa Quintana. Algo de lo que él fue consciente y no dudó en comentar: "Parece que hay confusión pero no, hoy Ana Rosa no está presentando el programa". Zasca en una guerra entre presentadores que es más que evidente.

Está claro que el terror puede asumir muchas formas.