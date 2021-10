‘Secret Story’: Adara Molinero pasa tanto miedo que no puede evitarse hacerse pis encima

“Joder qué miedo”. Fue la frase más repetida por Adara Molinero cuando le pidieron que entrara por el túnel de la lavandería. Y claro, hay que ponerse en contexto, en Secret Story, se estaba viviendo la noche de Halloween.

Los que son seguidores de este tipo de formato televisivo saben a lo que se enfrentan en una noche como esta. Un pasaje del terror donde los tartazos, vómitos y demás guarrerías pringarán a los concursantes que se enfrentarán a un recorrido con personajes de esos que quitan el sueño. Y no hay que negar que la música y la ambientación lo hacen todo muy real.

Y claro, conociendo mínimamente a Adara Molinero y su histriónico carácter, estaba claro que su pasaje del terror iba a dejar momentos memorables. La cosa quedó en algo tragicómico, era difícil no pasarlo mal viendo su sufrimiento, pero igual de difícil era no echarse a reír con algunas de sus reacciones.

“Si sólo es un túnel oscuro, pringoso, lleno de bichos, ratas, culebras…”, decía la voz. “¿No jodas?”, preguntaba ella. “No, es broma”, le confirmaba. Pero el miedo estaba ahí, o el asco, vete tú a saber.

No había entrado en el túnel y ya había roto el medidor de decibelios con sus gritos. “No puedo, no puedo, no puedo… hay un tío”, gritaba. Cuando ya parecía imposible que fuera a entrar, lo hizo.

Un pasaje con mucho sufrimiento

Lo mejor llegó cuando llegó al anatómico forense y un teléfono empezó a sonar dentro de las tripas de un muerto. Cuando intentaba cogerlo, el muerto se movió y el grito se debió escuchar en el mundo entero. “Me he hecho pis, me he hecho pis”, aseguraba Adara.

Poco a poco y a punto de quedarse afónica logró acabar el recorrido y sus nominaciones, eso sí, después de intentar comerse los sesos para tener seis puntos extras para nominar, no lo consiguió.

Sí lo hicieron Cristina Porta e Isabel Rábago y que conste que la primera pasó casi tanto miedo como Adara. No fue la única y cada cual siguió su estrategia para superar la noche. Julen y Canales Rivera hicieron el recorrido abrazados, Luca Onestini no paró de gritar histéricamente y Gemeliers intentaron darse la mayor prisa posible para que la agonía durase poco.