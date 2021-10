‘Secret Story’: Emmy Russ confiesa que ha tenido sexo con uno de los chicos de ‘La isla de las tentaciones’

Secret Story celebraba este jueves noche su fiesta de Halloween. Hubo mucho terror, gritos y guarradas varias. Y todo el mundo, desde el presentador a los colaboradores, iban disfrazados. Entre ellos Emmy Russ que llevaba unos cuernecitos de diablesa.

Cuando Jorge Javier Vázquez le dio la bienvenida y le preguntó si estaba contenta ella soltó la bomba: “Sí, he hecho el amor, por fin”. El plató se venía arriba y el presentador no dudaba en indagar, que ya sabemos que le puede la curiosidad en estos temas.

Le recordaba que fue su paso por el Deluxe lo que le ha dado tanta suerte después de trazar su perfil de chico ideal. “¿Tú sabes la de policías que me han escrito?”, le preguntaba la alemana. Pero no fue con un policía con el que Emmy ha vuelto a recuperar su actividad sexual.

“Fue con alguien que tú conozcas seguramente”, le decía intrigante asegurando que sale en la tele. “¿En Telecinco? ¿Y es heterosexual?”, bromeaba Jorge Javier que en un inicio pensó que se trataba de un presentador o reportero. “¿De deportes?”, le llegó a preguntar.

Secret Story vs La isla de las tentaciones

“Es un chico que sale en La isla de las tentaciones”, confesaba finalmente Emmy que no tenía muy claro si lo podía decir o no. Jorge Javier se quedaba con la boca abierta y no dudaba en preguntar: “¿Con quién te has acostado?”.

“Yo hablé incluso de él en la casa una vez”, daba como pista la concursante. Finalmente, ante la insistencia de Jorge Javier le confesaba que hablaba de Cristian. “Ya estuvimos un tiempo conociéndonos, cortamos y ya no estábamos, y hemos vuelto a hablar”, explicaba ella que aseguraba que tuvieron su encuentro el martes pasado.

“¿Y bien?”, quería saber Jorge. Y la sonrisa de Emmy lo decía todo. Está claro que los concursantes de los diferentes realities de Mediaset forman una gran familia donde unos van probando con otros.

Nuevo reality para Emmy

A ella la echaron de la casa y a él le expulsaron de la isla de La última tentación tras su círculo de fuego con Lester. Si Patry finalmente no ha caído, parece ser que Emmy, sí. Por cierto, que la alemana conoce bien este otro reality ya que el próximo 11 de noviembre se emitirá La isla de las tentaciones versión alemana en la que ella participa con su novio.

Se grabó antes de entrar en la casa y de ese novio no hemos oído hablar nunca. No sabemos si por acuerdos confidenciales con el programa o porque la historia no acabó muy bien, que teniendo en cuenta la última confesión de Emmy, está claro que está soltera.

De reality a reality y tiro porque me toca.