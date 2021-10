El truco para “salir” de un grupo de WhatsApp sin que el resto lo sepa

Los grupos de WhatsApp. Algo que todo el mundo tiene pero, en muchas ocasiones, nadie quiere estar. Evidentemente, resultan una herramienta extremadamente útil para el trabajo o para hablar con tus mejores amigos al mismo tiempo.

No obstante, no hay persona que tenga esta aplicación de mensajería instantánea y no haya querido en algún momento salir de alguno de sus grupos. Llegamos aquí a una encrucijada, porque probablemente al resto de los integrantes del mismo no les siente bien que te vayas.

Ante esta delicada situación, traemos varios trucos para "salir" de un grupo de Whatsapp sin que el resto lo sepa. De esta forma, olvidarte de ese chat sin malos rollos siguiendo estos pasos:

En primer lugar, en la sección de tus chats, deja pulsado el grupo en cuestión. Al hacerlo, se desplegarán varias opciones: selecciona "Info del grupo". Una vez aquí, marca "silenciar notificaciones". Esto es algo que seguramente conoces y ya has hecho en otras ocasiones.

WhatsApp es la app estrella de nuestros smartphones / Getty Images

Ahora entraremos en una zona poco conocida: "Personalizar notificaciones". Aquí, selecciona "Notificaciones personalizadas" para que te permita acceder al resto de opciones. Desactiva entonces "Notificaciones en alta prioridad" para que deje de suceder lo que indica la aplicación en este apartado: "Mostrar vistas previas de notificaciones en la parte superior de la pantalla".

Llevando a cabo todo esto, tendrás el chat completamente mudo y casi invisible. Lo único que faltaría es que no te aparezca en (casi) ninguna parte. Para ello, sigue leyendo...

La jugada maestra

Como en algunos videojuegos como Mario Bros, hay una jugada maestra con la que saltarse todos los pasos anteriores. Evidentemente, no es muy conocida y poca gente la utiliza.

Fuera de "Info del grupo" donde estábamos antes, volvamos a los Chats para dejar pulsado de nuevo el grupo. En lugar de fijarnos en las opciones que se despliegan, nuestro objetivo es el símbolo de la caja. Seleccionando esto, lo que haremos será archivar el chat.

Lo que hace esta opción es esconder el chat. Vamos, como si hubieras salido pero sin llegar a hacerlo. Un movimiento del que ninguno de los integrantes del grupo se dará cuenta, mientras que a ti te permitirá tenerlo en el más absoluto ostracismo.

Y, como mencionamos antes, archivando el chat no tendrás que realizar todos los pasos anteriores de silenciarlo y ajustar las notificaciones. Y es que esta es una de las jugadas maestras de WhatsApp.