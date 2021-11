Ainoa Buitrago: Del colectivo LGTBI a las mujeres en la industria o los discos que nunca publicó

Ainoa Buitrago es una de las voces emergentes que suenan con fuerza últimamente fuera de la escena urbana que tanto abunda últimamente. Su apuesta se acerca más a la canción de autor y refleja sus inquietudes y miedos. Normaliza su condición sexual, es coherente con su forma de entender la música y tiene buenos amigos en la profesión y de todo eso hemos hablado con ella, entre otras cosas.

Fue valiente, dejó su trabajo en la oficina para perseguir su sueño y en esa decisión tuvo mucho que ver Andrés Suárez, una especie de padrino inesperado que se enamoró de su voz tras escucharla en redes.

“Me dijo una frase super linda, tipo, tienes que enseñarle al mundo todo lo que haces y todo lo que compones y yo dije, pues allá que vamos”, asegura. Y se lanzó y se sumergió en el circuito de locales de micros abiertos de la capital donde coincidió con grandes amigos.

Primer disco

Acaba de publicar su primer disco, La ruta de las flores, título que hace referencia a una tradición que consiste en que una de las mujeres de la familia se encarga de llevar flores a las tumbas de sus parientes fallecidos. Es su debut, aunque no el primer disco que graba, de hecho, es el tercero, aunque solo haya salido este.

“De repente lo haces y no te gusta o me he ido a un sitio, o me han llevado a un sitio al que yo no quería irme y no lo saco porque no me da la gana y porque no quiero que estas canciones, que sí que están en este disco, se vean reflejadas de esta manera porque no me apetece. Y digo no, y no, es que son mis canciones y las voy a defender yo delante de la gente y en un escenario”, explica.

Colectivo LGTBi

La coherencia y las ideas claras son dos cosas que la definen. Y no sólo en lo profesional, también en su vida personal. No se considera activista LGTBi, pero sí ha normalizado su condición sexual. “Mi madre me ha enseñado que si tú tratas algo normal va a ser normal. Y a mí nadie me ha llegado por ninguna red social a decirme algo sobre mi orientación sexual porque yo soy la primera que lo ha tratado como algo normal. Obviamente hay que reivindicar e ir a manifestaciones y cuando pasa algo chungo decir, ‘esto no’, pero hay que tratarlo con normalidad, somos así, ya está”, reflexiona.

Es consciente de que el papel de las mujeres en la industria es muy limitado, le gusta conocer los porcentajes al respecto. “Había un porcentaje muchísimo más pequeño de mujeres artistas que de hombres artistas, pero luego, la mayoría de gente que genera más dinero son mujeres y dices, bueno, eso es para pensar, que cada uno piense lo que quiera. Pero respecto a mujer compositora y entrar en un equipo de composición y que todos sean hombres, mucho. De hecho, yo las colaboraciones que tengo con mujeres es porque son amigas, pero tú vas a un camp y el 80-90% son hombres y es bastante triste”, admite.