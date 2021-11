El intenso Halloween de Blas Cantó incluye una visita a urgencias

Había muchas ganas de fiesta y se ha notado este Halloween. Raro es el que no se ha disfrazado o se ha pasado por alguna fiesta. Y es que, el haber tenido que renunciar a tanta reunión por la pandemia ha desatado las ganas de socializar. Uno que ha vivido un finde muy intenso ha sido Blas Cantó que tenía varia cosas que celebrear aparte de la noche de los muertos.

“Resumen: Este finde he tenido concierto en Gran Canaria y he aprovechado para celebrar mi cumpleaños disfrazados de Halloween 🎃”, empezaba diciendo para dejar claro que lo ha pasado en la isla y que no sólo había muerte sino también cumpleaños.

Y no ha dudado en contar cómo fue tanta celebración: “Antes fuimos a casa de @dani_ss1982 y @alba.sandi a maquillarnos. Me puse las lentillas en casa y destrocé el trabajo porque se me caían las lagrimas del dolor. (Se me da fatal). Fuimos a @botanicoclub y me hicieron una fiesta sorpresa. Nos hicimos los borrachos desde la primera copa, pero nunca grabamos el resto. Imaginad que fue peor aún. 😂”.

Paso por urgencias

Y si a alguno le parecía suficiente fiesta, que se olvide, porque hubo mucho más, aunque no todo tan alegre. “Dimos alguna putivuelta sin resultado, porque creía que estaba sexy pero realmente estaba adorable. Hoy comimos en familia y siempre somos mil. Ah. Y llegué a casa y estoy reposando, porque no os lo he contado, pero horas antes del concierto de Telde estuve en urgencias porque tengo infección de orina. La primera vez en mi vida. Y es horrible, que lo sepáis. Fin. ✨”, terminaba su relato.

Bueno, en realidad no terminaba ahí, porque tuvo tiempo para más. “Ahhhhh! Y este finde también fui a la playa solito y me bañé. Y como no tenía nada, me lo compre todo en un centro comercial: bañador, toalla, chanclas… 😂😂😂 El agua estaba increíble. Me flipóooooooo! Amo esta Isla. Adiós”, añadía.

Y lo mejor de todo es que lo ha documentado y ha compartido un buen carrete de recuerdos de lo que ha sido un finde muy intenso. Va a ser difícil superarlo.

Eso sí, ánimo con la infección Blas.