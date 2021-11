Harry Styles se disfraza de Dorothy de ‘El mago de Oz’ y lo borda por Halloween

Harry Styles está de gira y no deja de compartir imágenes espectaculares de sus conciertos dejando claro que la estética y el buen gusto van de la mano con su propuesta. Pero lo de este fin de semana ha ido más allá. Le tocaba parada en el Madison Square Garden de Nueva York y lo ha petado. Sabiendo lo especial de la fecha, ya había cambiado el concepto unos días antes y había convertido su concierto en Harryween Fancy Dress Party.

Una fiesta para la que había pedido a los asistentes a sus conciertos que acudieran disfrazados. Y parece que su petición surtió efecto y muchos decidieron disfrazarse de él en sus distintas épocas, algo que parece que le gustó.

Pero, sin duda, lo espectacular fue su disfraz. Una vez más volvió a apostar por su lucha contra el standard tóxico de la masculinidad apostando por la ambigüedad de género en la moda. Se transformó en Judy Garland en su papel de Dorothy en El mago de Oz. Todo un icono del movimiento LGTBi.

El concepto ha sido idea de su amigo Alessandro Michele, el director creativo de Gucci, firma de la que es imagen Harry Styles. Su estilista habitual, Harry Lambert se ha encargado de la coordinación de toda la puesta en escena que tenía al cantante como plato principal.

Llevaba el mismo vestido que el personaje de Garland en la película de 1939, ese icónico vestido de cuadros azules y unas medias rojas que se complementaban con unos botines hechos a medida que nos llevaban a esos zapatos rojos rubí del film.

Y entre la ambientación y el resto de la banda disfrazada de los personajes secundarios de El Mago de Oz, no podía faltar un clásico como Somewere over the rainbow que no dudó en interpretar el cantante.

Segundo pase

Y como había dos conciertos en el Madison Square Garden, hubo doble celebración y no iba a repetir disfraz. El segundo día, la temática era la de los payasos. A Styles le tocó el de arlequín que lució con el rostro lleno de perlas. No faltaron volantes y chorreras. Aunque lo que más llamó la atención, al margen del disfraz fue su versión del Toxic de Britney Spears.

Ah, y Olivia Wilde no se perdió el concierto de su chico aunque no se disfrazó de ninguno de los personajes de El Mago de Oz ni de payaso, lo suyo fue Dolly Parton.