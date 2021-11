Belén Esteban reacciona a los zascas de Samanta Villar marchándose de plató de ‘Sálvame’

En el último programa de Sálvame pudimos escuchar las declaraciones que había hecho Samanta Villar en el programa 8 maníacs en las que aseguraba que era reprobable la actitud pública de Belén Esteban con el padre de su hija. Explicaba que hablar mal de Jesulín de Ubrique perjudicaba a su hija. Y Laura Fa permanecía como espectadora muda en la misma mesa.

“Yo creo que la Fiscalía debería de intervenir, eso es tóxico”, aseguraba la periodista. “Yo tampoco me he hecho una prueba de predictor, ha dado positivo y se la he enseñado a toda España”, respondía Belén en el plató tras asegurar que Samanta tenía razón en muchas cosas, pero en otras mentía.

Le ha dado la razón en que quizás no debía haber hablado tanto del padre de su hija, pero ha añadido que cuando le dijeron que parara, lo hizo.

Se marcha de plató

El programa continuó con el tema de Antonio David Flores y Olga Moreno y el familiar que ha entrevistado Kiko Hernández que confirma la ruptura. Y cuando se acabó el vídeo vimos que Belén Esteban estaba visiblemente nerviosa hablando con el director del programa y acababa abandonando el plató.

Carlota Corredera explicaba que no estaba bien y que le había afectado mucho todo lo referente a las palabras de Samanta Villar. Carmen Alcayde explicaba que ya sabían que iba a suceder esto porque en la reunión previa del programa Belén ya había roto a llorar.

“Ha sido ella la que quería hablar del tema. En ningún momento ha vetado el tema”, aseguraba la colaboradora. Carlota añadía que además de que no le han sentado bien las palabras de Samanta, había algo aparte que ya le había hecho venir calentita.

De vuelta a plató

Pasado un rato, la colaboradora volvía a plató y quería dejar una cosa clara: “Estoy harta de que me comparen mi caso con el de Antonio David Flores y de Rocío Carrasco, mi caso no tiene nada que ver, es más, las ‘hijas de’ están todas en la tele y gracias a Dios la mía no está, eso será por algo”.

Y no se quedaba ahí, quería dejar claro que “si por mi fuera seguiría hablando, no hablo por ella, no por nadie más y no sabe la suerte que tiene el padre y muchas personas”.

Repitió por activa y por pasiva que se había equivocado en muchas ocasiones, pero que lo había reconocido y que estaba harta de ser siempre la diana.

Pero vamos, que tiene pinta de que lo seguirá siendo.