Christina Aguilera anuncia su nuevo proyecto musical: La fuerza

El regreso musical de Christina Aguilera se dividirá en varias entregas. Así lo ha confirmado la propia solista estadounidense durante una entrevista con Los Angeles Times en español. Después de presentar su regreso a la actualidad musical, Pa mis muchachas, la intérprete ya tiene en su agenda todos los planes relacionados a su nuevo proyecto musical que va a dividir en distintos EPs.

El primero de ellos se llamará La fuerza y además de las artistas ya confirmadas como Nathy Peluso, Becky G y Nicki Nicole, la intérprete ha dejado caer que habrá nuevas colaboraciones. Porque según ha confesado, durante sus meses de encierro en el estudio trabajó con gente de todo el mundo con el objetivo de reivincar sus raíces.

"Es algo mucho más desafiante que enfrentarme a un disco en inglés, por supuesto, pero he hecho todo lo posible para tener a los mejores maestros y a gente que me ayude con ciertos dialectos, porque una de las cosas más interesantes del español es que, en cada lugar en el que se practica, se habla de manera distinta. Cuando hablas con alguien, lo pronuncia de otro modo que la siguiente persona con la que te comunicas, y en este caso yo tuve a músicos de todo el mundo en el estudio. Lo más loco fue decidir cuál era la manera adecuada de expresarse. Trabajé con John Rodríguez, que me ayudó muchísimo a desarrollar las partes vocales, paso a paso, porque era esencial para mí rendirle tributo a esto de manera correcta" explica Christina Aguilera durante la entrevista.

La solista asegura tener mucho material grabado para continuar con un ambicioso plan de lanzamiento hasta finales del próximo año: "Grabamos tanto que tengo música para tres discos distintos. Voy a estar lanzando música nueva hasta fines del 2022, y lo haré de hecho en tres capítulos diferentes que serán como mini álbumes. El primero se llamará La Fuerza y celebrará mi poder como mujer, algo que me parece que queda claro en Pa mis muchachas, porque las mujeres latinas somos muy fuertes y ardientes, así como la columna vertebral de la familia".

En la entrevista con Los Ángeles Times en español, Christina Aguilera confiesa que el disco será un crisol de géneros: "Tenemos tanto grabado. Siempre me ha gustado ser ecléctica y me gustan muchas cosas distintas, desde bandas sonoras hasta música clásica. Estoy por todos lados. Y eso se relaciona también con la música latina. Apenas llegamos a Miami, le dije a todo el mundo que me encontraba muy inspirada por Chavela Vargas y que me encantaría poder invocar su espíritu de algún modo. También hay otras cosas que adoro, más actuales, como referencias al reggaetón; y hasta una canción que me hizo sentir muy vulnerable y que tiene que ver con la relación con mi padre. Es una balada que alude a las paces que hice con mi pasado, y como madre, soy capaz de ver las cosas desde otra perspectiva. No puedo todavía darte los títulos, porque me matarían".

Sin títulos para las canciones, sin fecha estimada de lanzamiento y sin listado de colaboradores para sus próximos lanzamientos, lo que Christina Aguilera ha dejado claro es que es uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: "Va a haber más colaboraciones, por supuesto; gente que adoro, gente que me inspira. Es un proyecto que se va a ir revelando poco a poco".