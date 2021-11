Georgie Dann: los himnos del verano que nos ha dejado como legado

Este miércoles, 3 de noviembre, el mundo de la música ha recibido una triste noticia. El cantante Georgie Dann ha fallecido a los 81 años de edad en Madrid. Lo hacía mientras se sometía a una intervención quirúrgica en el Hosptal Puerta de Hierro, tal y como informaba el diario El Mundo.

El artista de origen francés se había convertido en una de las voces más queridas de nuestro país. Y es que durante años acompañó a los españoles y españolas en sus veranos, regalándonos algunos de los himnos vacacionales más recordados de nuestra historia del pop.

Desde que empezó su carrera a mediados de los sesenta, las canciones de Georgie irrumpieron fuerte en las verbenas y las fiestas. Pero fue en las décadas de los setenta y ochenta cuando se consagró como una estrella dentro de nuestras fronteras. El artista llegó a España en 1965 para representar a su Francia natal en el Festival del Mediterráneo. Eso sí, se quedó prendado de su gente y sus costumbres y se quedó. Lo que todavía no sabía es que se iba a convertir en el rey de las canciones del verano. De hecho, su primer gran éxito fue el Casatschock en 1969.

Pero, ¿qué canciones de Georgie Dann han marcado el verano de los españoles y españolas? Te dejamos aquí una lista imprescindible de himnos de Georgie Dann que nunca pasarán de moda.

“Yo escribo lo que a mí me sale de ahí, en el momento que me sale de ahí. Me meto en el estudio y solo acabo cuando estoy satisfecho”, nos contó el cantante en una entrevista para LOS40 en 2017. Y es que el artista hacia canciones para pasárselo bien.

Casatschok

Su primer gran éxito data de 1969. El tema que lo catapultó a la fama en España y que le valió su primer número 1 en la lista de LOS40. Lo consiguió el 3 de mayo de 1969. El tema tenía una letra divertida, una melodía tirolesa que miles de personas bailaban y un estribillo que no te podías quitar de la cabeza.

El francés entró en la lista de éxitos por todo lo alto y se convirtió en uno de los cantantes más queridos del momento.

Georgie Dann Casatschok

El Bimbó

Tuvo que esperar hasta 1975 para conseguir otro número 1 en nuestra lista. Eso sí, esta vez lo hizo hasta en tres ocasiones: el 3, el 10 y el 17 de mayo de 1975. Lo hizo con El Africano.

“Bailemos el bimbó que está causando sensación”, cantaba el artista. Era 1975 y Georgie Dann introdujo toda una serie de sintetizadores y sonidos nuevos en España.

Carnaval, Carnaval

Aunque asociemos a Georgie Dann a las canciones del verano, el francés también está detrás de uno de los himnos españoles de febrero: nada más y nada menos que Carnaval. El tema salió en 1983 y desde entonces suena todos los años para alegrar esas fechas.

Georgie Dann - Carnaval carnaval

El africano

Llegamos a 1985 de la mano de El Africano El tema también coronó la lista de LOS40. Lo hizo hasta dos veces seguidas en mayo de 1985.

El tema apostaba por una melodía disco y un estribillo que forma parte de la historia del pop: “Mami, qué será lo que quiere el negro”. Es cierto que visto con perspectiva y desde 2021, la letra no ha envejecido muy bien, pero la melodía sigue siendo adictiva.

El negro no puede

Siguiendo el éxito de El Africano, Georgie Dann lanzó El negro no puede en 1987. Esta vez el artista hablaba con mucha picaresca de una situación sexual. Eso sí, a través de juegos de palabras parecía que era un tema inocente.

La barbacoa

Y llegamos a uno de los temas más cantados de la historia en nuestro país. Georgie Dann puso banda sonora a los domingos de barbacoa, introduciendo elementos tan típicos en España como los chorizos parrilleros, las salchichas a la brasa y el vino de garrafa.

El tema salió en 1994 y se convirtió automáticamente en una de las canciones del verano. Casi 30 años después, la canción sigue siendo cantada por generaciones muy distintas. Y es que la magia de Georgie no paraba.

GEORGIE DANN "LA BARBACOA"

El Chiringuito

Corría el año 1988 cuando el cantante lanzó El Chiringuito, otro de los éxitos más sonados de Georgie. El tema, tal y como nos confesó en una entrevista para LOS40, nació debido a la Ley de Costas que salió a mediados de los ochenta:

“Fuimos a un chiringuito y estaba cerrado. Preguntamos por otro al que pudiésemos ir, cogimos el coche otra vez y cuando llegamos, cerrado. Y digo ‘está pasando algo aquí. Resumiendo, estaban todos cerrados. Al ver que estaba todo cerrado, ¿qué se me pasó a mí por la cabeza? ‘Joder, un chiringuito, el chiringuito, un chiringuito’ y surgió la canción”.

Georgie Dann continuó lanzando canciones hasta 2018. Los últimos temas que publicó fueron La Cerveza, Viva el vino y Buen Rollinski. Sus canciones continuarán alejándonos de las tristezas, haciéndonos reír y llevándonos al chiringuito. Y es que en su universo siempre es verano. ¡Hasta siempre!