Mariah Carey: así suena su nueva canción, ‘Fall in Love At Christmas’

El ambiente navideño ya ha llegado y el nuevo tema de Mariah Carey está a punto de hacerlo. La cantante estadounidense ha compartido en redes sociales este miércoles, 3 de noviembre, una pequeña parte de lo que será su nueva canción, Fall in Love At Christmas.

Y es que apenas quedan dos días para su lanzamiento y ya Carey nos ha puesto los dientes largos. Concretamente, este viernes, 5 de noviembre, podremos escuchar las voces juntas de la reina de la Navidad, Khalid y Kirk Franklin en una bonita balada navideña que nos darán ganas de enamorarnos más en esta época del año.

En el vídeo, rodeada de muchos adornos navideños, vemos a la estadounidense con el mismo vestido rojo y brillante que llevó en su vídeo promocional de 'It's time' para anunciar la llegada del momento All I Want For Chistmas.

"Hola chicos, estoy muy emocionada de que podáis escuchar un pequeño fragmento de mi nueva canción, Fall in Love At Christmas", anunciaba muy alegre. Mientras ella hablaba, nosotros podemos apreciar de fondo parte de la nueva pieza. Y como no, lo primero que se escucha es el canto agudo de Mariah Carey, algo muy característico de ella. Un canto que suena como los cantos de los propios ángeles. A su vez, de fondo, juegan las voces de Khalid y Franklin. "Espero que les guste, estoy obsesionada con él", expresó la artista.

También, la intérprete nos enseña la imagen tierna de la portada de su nuevo sencillo, en la que aparecen los tres artistas de pequeños en Navidad. Solo hemos tenido que esperar dos semanas desde que la reina de la Navidad nos dijera que todavía "no era el momento". Pero ahora sí lo es y con esta canción nos endulzará nuestra primera Navidad postcovid. Algo muy necesario después de haber pasado tiempos muy duros.

Pero con la alegría de Mariah Carey y del momentazo All I Want For Christmas nos olvidaremos de todo lo malo. Quién sabe si este nuevo villancico será un futuro hit como lo ha sido All I Want For Christmas, hoy en día nuestro himno mundial de la Navidad.

La canción All I Want For Christmas se lanzó en 1994 y se incluyó en su disco Merry Christmas. En diciembre de 2020, volvió a llegar al número 1 de la lista de canciones Billboard Hot 100.

Ahora toca esperar a este viernes para saborear un poco más la llegada de la Navidad. Solo hay que ser pacientes.