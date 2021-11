‘La última tentación’: Una de las hogueras finales hace llorar a Sandra Barneda

La última tentación era un experimento. Había cuentas pendientes entre los que habían participado en las tres primeras ediciones de La isla de las tentaciones y volver a la isla y enfrentarse a ellas parecía la mejor manera de cerrar un círculo que había comenzado allí.

Parejas que rompieron y volvieron se han vuelto a poner a prueba, otras que rompieron han vuelto a reencontrarse, parejas que se formaron en la isla han superado el reto y amistades que parecían irrompibles, lo han hecho.

Marina y Jesús ha sido una de las parejas que nos dejado uno de los finales más bonitos. La pareja rompió la primera vez que llegaron al programa cuando ella se enamoró de Isaac Torres y acabó cayendo en la tentación.

Una vez de vuelta a España, Isaac acabó rompiendo con Marina para empezar una relación con su mejor amiga, Lucía Sánchez. Una gran decepción para Marina que acabó dándose cuenta de lo que realmente había perdido.

Jesús y Marina se volvieron a reencontrar en este nuevo programa con un asunto que resolver. Parece que se había producido un acercamiento y Jesús quería poner a prueba a su chica para ver si podía volver a confiar en ella.

Llegó su hoguera final y Jesús se presentó con el mismo traje de su anterior experiencia, con el que se produjo la ruptura. Una manera de cerrar un círculo con muchos altibajos. Al final, pasar por el programa le ha hecho cambiar, como decía Marina, de manera física y mental.

Jesús confesó que había sido difícil reencontrarse con Isaac, la persona que destrozó su vida. “Llegué muy fuerte, pero me encontré con un perdón, me dijo perdón, y dije ‘qué raro’. Los demás me pintaron una percepción suya que no me la creí, fui el único que no me la creí, y decidí que cada uno por su camino y me encontré con la persona que al fin y al cabo es”, aseguró Jesús que se considera mejor que él porque “yo no hago daño a la persona que quiero”.

Emoción y mucho amor

Juntos fueron viendo imágenes de esta segunda experiencia en la isla, hasta llegar a una declaración de amor en toda regla que consiguió romper la distancia que toma siempre Sandra Barneda con los participantes. La emoción pudo con ella que acabó derramando más de una lágrima ante la declaración de amor de ambos.

Jesús aseguraba que había intentado otras relaciones con otras chicas en este tiempo, pero que no le llenaban como le llenaba Marina. “Hay chicas estupendas, pero solo hay una chica”, le decía.

“Tú sabes lo que hemos pasado, que no ha sido fácil, creo que has podido ver mi paso por aquí. Te he echado de menos todos los días, tenía ganas de verte, de estar contigo, de contarte. De verdad que siento una ilusión que no sentía y que he vuelto a recuperar contigo y la vida nos ha vuelto a traer aquí, te lo dije”, decía Marina.

“Yo quiero ser la persona que todos los días me levante y me veas. Quiero besarte todos los días. Lo siento”, le contestaba Jesús. “Te juro que no voy a hacértelo pasar más mal nunca”, le respondía Marina.

Sandra le preguntaba a Jesús por qué había pedido lo siento y él no dudó en explicarlo: “Porque también llegué a odiarla y todo. Y ella lo sabe. Cómo pude llegar a odiar a una persona que quiero tanto. Me reía con mis compañeros de ella y como que me alegré de que le pasara algo malo cuando... yo no quiero que le pase nada malo a alguien a quien quiero tanto”.

“No le reprocho nada porque sé lo mal que lo ha pasado. Sé lo que se puede llegar a sufrir por una persona y yo no tengo nada que reprocharle, yo le perdono”, decía Marina.

“Lo único, quiero irme de aquí abriendo un hoyo y echando todo, irme limpio, sin cargo de conciencia, irme de cero contigo, empezar bien, irnos ganando la confianza poco a poco, pero eso te lo tienes que ganar tú, con tus acciones, sé que te lo vas a ganar, pero eso lo vas a demostrar con el tiempo”, le decía él a su chica en esta segunda oportunidad.

Cuando Sandra le preguntó si Marina era el amor de su vida él, muy emocionado, no dudó en contestar: “Yo en la vida he sufrido mucho, Sandra, no creía en nadie, me hizo creer de nuevo y si he vuelto con ella es porque es la mujer de mi vida”.

“Sinceramente te digo que creo que ha sido el único amor de mi vida por el que, de verdad, he estado enamorada. Espero un camino super bonito, va a ser complicado, no te lo voy a negar, pero creo que sea a su lado y empezar de cero, dejarlo todo aquí”, contestaba Marina a la misma pregunta.

Final feliz para una pareja que sí que ha logrado arreglar sus cuentas pendientes y que decidió irse como una pareja.