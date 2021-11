Rosanna Zanetti o Anabel Pantoja mandan ánimos a la mujer de Manuel Carrasco que celebra su cumple con covid

Aunque los datos de la pandemia ya no son los mismos que hace un año, todavía convivimos con un virus que afecta a nuestro día a día, sobre todo, si uno se somete al test y da positivo. Le ha pasado a Almudena Navalón, la mujer de Manuel Carrasco que le ha tocado estar aislada en un día muy especial para ella.

“Hoy celebro un año más!! Me ha tocado pasar este día siendo positiva en Covid. Soy la única que ha dado positivo en toda la familia y en todo mi entorno. GRACIAS a que estoy vacunada sólo me ha costado un par de días de fiebre y ahora que tengo el olfato algo trastocado 😑 me toca seguir cumpliendo mis días de aislamiento antes de poder celebrarlo más!!!! Aún así estoy pasando un día feliz ❤️Gracias por estar a todxs !!Muakkks🍾”, compartía en sus redes sociales junto a unas fotografías en las que podíamos verla sola soplando las velas.

Eso sí, no faltaba un mensaje del cantante para darle ánimos en estos momentos complicados para ella: “Felicidades amor mío!!! todos cuidamos de ti! ♥️♥️♥️”.

Sola, pero con mucho cariño

Otra que también ha querido felicitarla y mandarla unas palabras para que no se sienta sola ha sido Rosanna Zanetti que sabe de lo que habla ya que no ha podido reencontrarse con su marido, con David Bisbal, tras regresar de su gira estadounidense porque el cantante también ha dado positivo.

“Felicidades!! mucho ánimo que pasará rápido 💖✨”, escribía la venezolana. Y no ha sido la única mujer de cantante que se ha solidarizado con ella. Julia Nakamatsu, la de Melendi, también tenía unas palabras para ella: “Almuuuu, bueno, que pase rápido!!!! Y que sea un GRAN año! 💗 un besote enorme!!!!”.

Son muchos los que han querido compartir su cumpleaños con ella.