Manuel Carrasco comparte unas tiernas fotografías con su hijo y confirma que le ha hecho una canción

Era 2018 cuando Manuel Carrasco nos dejaba con la boca abierta tras escuchar La Cruz del Mapa, un disco lleno de canciones con una gran sensibilidad y muy personales que venían a confirmar lo que ya sabíamos del onubense, es un grandísimo artista. Y recibió mucho cariño durante la gira de ese disco que, como tantas otras, tuvo que ser cancelada con la llegada de la pandemia.

Lejos de quedarse quieto, se centró en disfrutar de la familia y en dar forma a las que serán sus próximas canciones. “Qué ganas de enseñaros las nuevas canciones, ya se han grabado algunas de ellas y estoy contento. Pronto novedades! 💫”, compartía en redes hace tan solo un par de semanas.

Y parece que tiene ganas de compartir el resultado de todo ese trabajo y cocinado que ya nos avanzaba que estaba haciendo en el estudio de grabación. De momento no ha compartido detalles. No sabemos cuál será el título, cuándo está previsto el lanzamiento de material nuevo ni nada de nada, salvo una pequeña cosa. O no tan pequeña.

Con su coco

En las últimas horas, el cantante ha compartido unas poco habituales imágenes suyas junto a su pequeño Manuel. Algo que no hacía desde agosto de 2020 y, desde entonces, ha crecido. Ahora es un niño de más de año y medio con melenita rubia. La cara la ha dejado oculta.

“Ya le hice su canción”, confesaba el papá. Así que, eso es lo único que sabemos de ese próximo disco, que tendrá una canción inspirada y dedicada en su pequeño Manuel y que, conociéndole, estará llena de emoción y corazón.

La que sí ha ido compartiendo imágenes del pequeño en todo este año ha sido su madre, Almudena Navalón. La hemos visto darle el pecho, pasear con él y su hermana o presumir de lo guapo que está.

Y hay algo en lo que coinciden padre y madre, y es en llamar al niño Coco o coquito. ¿Será así como haya decidido titular su canción? Todavía tenemos que esperar.