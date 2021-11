Rayden sobre su gran concierto: “Había gente que se quejaba porque Ayuso ha dicho que tiene que ser sentado”

“Siempre que he ido a conciertos míticos de mis artistas y grupos favoritos si tenían una camiseta con la fecha del concierto y una frase como, ‘Yo estuve ahí’, me he hecho con ella. Con el tiempo, cuando vas por la calle con la camiseta y te cruzas con otra persona que también la lleva se establece una energía de ‘sé a lo que te refieres’. Es por eso que para el concierto del Wizink hemos preparado un modelo exclusivo que solo estará ese día”, explicaba Rayden en sus redes sociales.

“Dicho esto. Desconecto de redes hasta después del concierto. Nos vemos en la noche de mi vida”, terminaba diciendo sobre lo que será el sábado noche 6 de noviembre. Una fecha que le costará olvidar. Será la noche en la que ofrezca un concierto único e irrepetible de más de tres horas de duración y rodeado de muchos y buenos amigos.

“Estoy muy nervioso, muy nervioso. Qué bonito que pase, qué bonito que se vayan a agotar otra vez las entradas porque se ha aumentado aforo, que vayamos a ser 10.000 personas, y estoy nerviosísimo. Tengo muchísimas ganas. Amigos y amigas y muchas sorpresas”, nos contaba sobre esta cita tan especial.

No quedará grabado

Ah, y el que avisa no es traidor, no se va a grabar por muy especial que vaya a ser. “No porque parece que siempre que alguien hace algo así, que se grabe, y no. Me parece que es una forma de premiar al público. Hay gente que lleva dos años esperando este concierto y es como no, lo vais a tener solo vosotros y vosotras y si se lo queréis enseñar a alguien porque lo grabéis vosotros… no quiero estar pendiente de las cámaras, de si hay un fallo desde lo humano, regrabar. Que el público que lo vaya a ver se sienta privilegiado por estar ahí”, argumentaba sobre su decisión.

Un auténtico regalo que solo unos cuantos podrán disfrutar. “Es un regalo para el público y sobre todo para mí. Para el público también por lo que estamos preparando, que de las 100 canciones vayamos a cantar 48, es un regalo. Había gente que se quejaba porque Ayuso ha dicho que tiene que ser sentado, creo que lo va a agradecer porque va a ser como un cohete de ignición, que la gente se ponga el cinturón. Estamos por poner cinturones en los asientos del Wizink”, bromeaba.

Empieza la cuenta atrás.