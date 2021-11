Ainoa Buitrago desvela lo que supuso para ella padecer agorafobia

La ruta de las flores, así se llama el disco debut de Ainoa Buitrago, una de esas nuevas promesas que ya viene bregada de sus conciertos por los circuitos de micro abierto de Madrid. Aunque todas las canciones de este trabajo tienen su historia, tiene claro que hay una especial: Quema.

“Es una canción que habla de estar en un momento difícil y siempre digo que está muy bien hablar de amor y desamor que es lo que más nos mueve a todas y todos, pero a mí me gusta buscar otro tipo de cosas y sentir un montón de cosas diferentes. Puede ser amor, desamor, ansiedad, una tristeza que tienes contigo misma, con tu familia, con el trabajo, con cualquier situación que te pueda pasar y Quema habla básicamente de la salud mental, de un proceso que yo tuve por el que tuve que dejar de cantar, no podía salir de casa y no podía hacer absolutamente nada más que estar en casa con agorafobia”, confiesa.

Fueron momentos complicados que le alejaron de la música y ha volcado toda su experiencia en esta canción. “Habla de algo especialmente importante para mí y me parece como la lección, ya no a nadie, sino a mí misma de decir, ‘oye mira, que estabas aquí y ahora mismo estás delante de gente tocando’. Para mí es como, pufff, ya está, esto es lo más importante para mí ahora mismo”, admitía.

Problema superado

Ahora es cosa del pasado, pero superarlo y lograr salir de casa no fue fácil. “No se lo deseo la verdad a nadie. De repente te da miedo todo. Lo más básico como es ir a comprar el pan o bajar al super a comprar arroz, no puedes hacerlo. Ya está. Y es que no puedes hacerlo, no hay manera, no puedes salir de casa o si salgo es con una o dos amigas y son esas dos amigas que yo sé que si me da un ataque de pánico van a saber llevarlo”, explicaba.

Ella lo intentaba, pero no podía. “Y es un no puedo muy difícil porque no es que nadie te lo esté poniendo, te lo está poniendo tu cabeza y dices ‘¿por qué me está pasando esto?’. La agorafobia sí que sale de ciertas situaciones y demás, pero es bastante difícil”, admitía.

Cada vez se habla más de los temas de salud mental de manera pública, algo que hace un tiempo era casi tabú. “Sobre hablarlo, me parece super guay que tanto artistas como gente que está en el ojo público hablen de esto y se quite un poco este endiosamiento extraño que hay a los artistas y las artistas porque todo el mundo tiene problemas en la vida”, expresaba.

Ella cree que el hecho de que no muchas celebs lo hablen con tanta normalidad tiene que ver con las redes sociales. “A nada que te muestras un poquito vulnerable, dices, jo, si me pasa a mí que no soy Pablo Alborán que es una persona super consolidada que tiene fans por todo el mundo, si me pasa a mí, que pongo algo y la gente ya va a machete, una persona a ese nivel, normal que no quieras decir cosas. Normal que no quieras decir que has pasado por equis situación o que estás pasando o has pasado por una depresión, es que las redes sociales, muchas veces, el filón que tienes es ir a atacar y a lo vulnerable”, recocía.