‘Secret Story’: Los tuits que recibe la casa de los posibles repescados logran desestabilizarlos

Esta semana en La noche de los secretos de Secret Story hemos tenido a los cinco posibles repescados como grandes protagonistas. Adara Molinero, Miguel Frigenti, Lucía Pariente, Emmy Russ o Fiama Rodríguez eran los elegidos para luchar por una vuelta a la casa.

Hemos podido vivir los reencuentros entre ellos y también sus alegatos en contra del que no creían que debía entrar. Pero también han tenido contacto con la casa a través de varios tuits que han logrado desestabilizarles.

Poco a poco, los concursantes que todavía están dentro iban leyendo las palabras que les dedicaban sus ex compañeros, ajenos, eso sí, a que podrían volver a estar junto a ellos en breve.

De Lucía para Gemeliers

Los gemelos rompían el hielo leyendo el mensaje que habían recibido de Lucía Pariente. "Habéis tenido la suerte de ir juntos al concurso, si habéis ido con la cabeza muy alta todo este tiempo, ¿por qué ahora os olvidáis? Rectificar es de sabios", les enviaba la madre de Alba Carrillo.

“Siempre hemos dicho que a Lucía le hemos tenido un cariño muy grande en esta casa. Cuando hemos cometido un fallo hemos intentado arreglarlo lo más rápido posible”, contestaba Dani Oviedo.

“Sinceramente en esta ocasión no me arrepiento de nada, siempre estamos bien, ahora mismo estamos bien. Quizás yo estoy un poco más triste porque Julen es una persona importante para mí en la casa. Siempre lo he dejado claro. Y nada más, pero yo lo he intentado”, añadía sobre el distanciamiento que se ha producido con el que era su amigo al que acabó nominado por estar con Sandra Pica.

De Adara para Cristina Porta

Como era de esperar, el tuit de Adara era para su, primero amiga y luego todo lo contrario, Cristina Porta. "¿Es necesario que, entre alisado y alisado de tu pelo, tengas que estar siempre hablando tan mal de mí? Recuerda que, hasta el rabo, todo es toro", leía ante sus compañeros.

“Justamente hoy me he rizado el pelo Adara”, respondía la periodista, “de hecho me han preguntado por ti en El Cubo para saber mis sensaciones y he dicho que me quedaba con lo bueno, aun así, creo que me tienes tú más presente que yo a ti. Yo estoy bastante tranquila en la casa ahora mismo. Y muy contenta”.

De Miguel para Isabel Rábago

Miguel Frigenti decidió seguir con su lucha contra Isabel Rábago que viene de lejos y le envió a ella su mensaje. "Lo de ir envenenando por detrás a todos tus compañeros es porque no has conseguido tener una trama propia en el concurso o, simplemente eres así de retorcida?", le preguntaba en su tuit.

"Se cree el ladrón que todos son de su condición, un beso", respondía la periodista. Jordi González le pedía alguna explicación más. "No le doy importancia viniendo de quien viene. Yo sé que Miguel puede estar interpretando lo que le dé la gana, lo considero y lo respeto mucho y ya está. Es que yo, envenenar a mis compañeros por detrás… creo que soy bastante clara y lo digo todo en primera persona cuando tengo algún problema. Ni que fuera yo un Borgia, no sé. Si tener trama personal es ir apabullando e insultando al personal y buscando bronca porque sí para tener protagonismo, perdona, prefiero no tener trama personal", terminaba.

De Fiama para Luis Rollán

"Me encantaría decirte algo bonito, pero no sería honesta contigo. ¿Por qué presumes de sinceridad si cuando viste a los Gemeliers preocupados por su nominación, dando por hecho que tú no les habías dando puntos, no les dijiste que se equivocaban? Se me complica entenderte". Este era el mensaje que enviaba Fiama a Luis Rollán.

No acababa de entender la pregunta y Jordi tuvo que intervenir para explicársela. Finalmente reconoció que lo había hecho “para proteger a dos personas que yo sabía que iban a salir, con lo que no contaba es con que iban a salir ellos, en eso me suelo equivocar bastante”.

Pese a sus palabras, no quiso dejar de mandarle un beso a Fiama “que la recuerdo con muchísimo cariño”.

De Emmy para Luca Onestini

Cuando le llegó el turno a Luca Onestini empezó diciendo que no quería leer su mensaje de ánimo, “no lo necesito”. Pero no le quedó más remedio que leer las palabras que le había escrito Emmy Russ. Recordemos que al principio del reality hubo un tonteo entre ellos.

"Si dijiste varias veces en alto que no quieres novia y que todavía tienes el corazón muy roto pensando en tu ex, entonces, ¿qué es lo que haces con Cristina? ¿Buscas solo divertirte? ¿Televisión? Sabes que ella quiere algo más contigo y tú sigues jugando. Deja la carpeta falsa", leyó en voz alta.

Reconoció que podía no haber hablado de su ex, pero que había decidido abrirse con las personas y que entiende que alguien que no sabe lo que es el amor pueda no entenderlo.

"Quien lo ha vivido sabe que es normal que, después de la relación más importante de tu vida, sigas pensando en esta persona. No tengo un pulsador en mi corazón. Pero, después de un periodo de gran dolor, muy difícil para mí, me merezco, como todo el mundo ser feliz y tengo aquí una persona que me permite ser feliz, yo la veo feliz, y por eso seguimos viviendo esta relación importante que tenemos Cristina y yo", explicaba el italiano.

Mensajes contestados sin estar cara a cara, veremos qué pasa cuando alguno de ellos entre en la casa y puedan hablar frente a frente.