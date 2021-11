‘Viva la vida’: Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne, estalla contra un titular provocado por Isabel Gemio

“Isabel Gemio sobre Fabiola, la ex de Bertín: ‘Creo que igual está enamorada, está guapísima’”. Este ha sido el titular, que publicaba El Mundo, que ha hecho estallar a Fabiola Martínez. No ha dudado en recurrir a las redes sociales para mostrar su enfado y para compartir las conversaciones que ha mantenido con la periodista.

En Viva la vida el programa ha hecho un repaso a este cabreo que se ha cogido la ex de Bertín Osborne a raíz de unas declaraciones que hizo Isabel Gemio en un photocall. Un reportero le preguntaba por la entrevista que le había hecho a Fabiola recientemente cuando soltaba la bomba.

No dudaba en mandarle un mensaje por whatsapp: “¿De toda la entrevista este es el titular? ¿Algo que no es verdad y que ni siquiera he dicho? Lo siento mucho Isabel, pero tengo que desmentir este titular, no puedo permitir que se mienta descaradamente solo por conseguir visibilidad. Tanto hacer y trabajar para que el mensaje sea ‘la ex de Bertín también está enamorada’”.

Compartía una serie de stories con audio incluido: “Bueno, voy a aclarar una cuestión. Estoy haciendo una grabación de mi teléfono de una conversación de whatsapp, voy a ir subiendo el cursor para que podáis ir leyendo lo que se ha escrito en este chat. No entiendo que para vender noticias se tengan que inventar vidas de otras personas que no saben siquiera cómo les puede afectar”.

Las disculpas de Isabel Gemio

Y en esos whatsapp había un audio de Isabel Gemio disculpándose y echando balones fuera. “Hola Fabiola, cariño mío, mira, ayer me preguntaron, no, antes de ayer, ¿tú has entrevistado a Fabiola? Sí, sí, sí, la veo guapísima, brillante, es como cuando estás enamorado, podría estar enamorada, pero bueno que me va a matar, que no es eso, que no tengo ni idea, ni me importa, ni no sé qué… Y de ahí sacan eso cariño, o sea, es que no tiene nada que ver con nuestra entrevista, que no, era ironía y porque están, ya sabes cómo son… y cómo se ponen preguntando, preguntando… Si te he molestado en algo, bueno, lo lamento profundamente”, terminaba diciendo.

Fabiola también explicaba que “hago esta grabación para demostrar hasta qué punto a veces las cosas sacadas de contexto se pueden convertir en noticias falsas. Hago este audio porque estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando de periodismo, ¿o es chismorreo? Porque ya uno no sabe realmente la diferencia porque la línea es muy fina”.

Los colaboradores del programa estaban divididos entre los que creen que Isabel Gemio tiene suficientes tablas como para saber la repercusión que van a tener sus palabras y los que sentían que sus declaraciones habían sido un error inconsciente.

El caso es que Fabiola ha demostrado que no está dispuesta a callarse sea quien sea la cuasante de sus problemas.