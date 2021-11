Mecano: ‘Cruz de navajas’, la historia de Mario Postigo y María por la que pocos apostaban

A Ana Torroja y a Nacho Cano no les gustaba Cruz de navajas. Muy a su pesar, se incluyó en el cuarto disco de Mecano, Entre el cielo y el suelo (1986), con el que el grupo se jugaba su futuro. Nadie esperaba que la composición de José María Cano disparara las ventas del álbum. La historia de Mario Postigo y María llegó al nº1 de LOS40 el 8 de Noviembre de 1986.

“En ese disco llegamos incluso a fracasar"

Cuesta creer que antes del lanzamiento de Entre el cielo y el suelo (1986), Mecano estuviera al borde del abismo y que el ambiente fuera "tan hostil que era imposible tener éxito". Parece mentira que su compañía, CBS, hubiera "perdido la pasión" hacia ellos por las bajas ventas de Ya viene el sol (1984). Como contaban Nacho y José María a Joaquín Luqui en LOS40: "Los grupos parecía como que tenían un proceso de ascenso y de bajada... sí, parecía como que cuando tú ibas pa' abajo, morías seguro". Es difícil imaginar que, cuando firmaron con Ariola, el ambiente fuera tan reacio que "todos se echaban las manos a la cabeza". Pensaban que la compañía "estaba loca".

Pero Mecano se calentó y se "mató": "Hicimos un esfuerzo tremendo por sobrevivir". Incluso cuando el cuarto álbum del trío vio la luz, nadie daba un duro por ellos. Así lo recordaba José María en LOS40: “En ese disco llegamos incluso a fracasar. Ese disco salió y salió con ambiente de fracaso y como que 'estos ¿veis lo que decíamos?'. O sea, no solo fue 'los de Ariola están locos', sino que se llegó a comprobar que 'estaban locos los de Ariola".

"A partir de ahí, empezó la etapa de discos de 'larga duración'"

Pero nada más lejos de la realidad. Entre el cielo y el suelo fue el álbum del despegue definitivo del grupo madrileño, tanto en España como en Latinoamérica. Ay qué pesado, Cruz de navajas, Me cuesta tanto olvidarte, No es serio este cementerio o Hijo de la Luna, hicieron que Mecano saliera disparado del suelo al cielo. Como reconocía Ana Torroja en LOS40: "A partir de ahí, yo creo que empezó la etapa de los discos de 'larga duración', que es como se llaman los LP's, de discos que pueden estar en listas y vendiendo durante dos años que es lo que ha pasado con nosotros desde ese disco. Discos lentos que hay que ir escuchándolos porque hay muchas cosas, hay que ir descubriéndolos, que no son discos de una canción nada más, ni rápidos".

A Ana y a Nacho "la canción no les gustaba nada"

De las 10 canciones que contenía el LP, hubo una que casi quedó descartada. Se quería dejar para el siguiente álbum. Se trata de Cruz de navajas. El autor de la letra y la música era José María Cano, quien contaba en El Mundo: "Estábamos reunidos para decidir qué canciones iban a ir y en qué orden en el LP Entre el cielo y el suelo. Era importante acertar porque nuestro éxito vivía sus horas más bajas".

Después de elegir el tema Ay qué pesado como primer single, el presidente de BMG (José María Cámara) propuso que Cruz de navajas fuera la canción que figurara en el primer corte de la Cara B del LP ya que podría funcionar América Latina. Y la reacción del menor de los hermanos Cano y de Torroja fue sorprendente: "Ana y Nacho le saltaron encima como si fuera la valla de Melilla. Manifestando abiertamente que la canción no les gustaba nada. Ana ya me lo había dicho cuando estábamos grabándola. Tan así fue, que la canción quedó relegada en la cabeza de la compañía discográfica".

Ana Torroja, durante un concierto de Mecano. / Quim Llenas/Cover/Getty Images

El papel clave de LOS40

El apoyo de LOS40 (que entonces era Radio Madrid FM) y de José Antonio Abellán, fue primordial en el éxito de Cruz de navajas. En la entrevista publicada en El Mundo, José María reconocía el papel clave del DJ: "Es el que la puso de moda pinchándola en su programa matinal. Ignorando el sencillo promocional de la compañía discográfica, que era Ay qué pesado. Cruz de navajas invirtió la polaridad de nuestra trayectoria, que en ese momento estaba en caída libre, y nos abrió finalmente las puertas de Latinoamérica. Llevábamos años dándonos con ellas en las narices".

El éxito de Cruz de navajas disparó las ventas de Entre el cielo y el suelo, y BMG decidió entonces lanzar esa canción que "no gustaba nada" a Nacho y Ana, como segundo sencillo.

La historia de Mario Postigo y María

En el verano de 1986, todo el mundo se sabía la historia de Mario Postigo y María. Una terrible historia de infidelidad y de soledad basada en hechos reales, que desde entonces forma parte de la memoria colectiva: "Cruz de navajas por una mujer/ brillos mortales despuntan al alba/ sangres que tiñen de malva/ el amanecer".

Este "bolero rítmico", como lo definiría su autor, ha sido versionado numerosas veces. Celia Cruz, por ejemplo, lo llevó a su estilo salsero y lo incluyó en Azúcar negra (1993). Y Joaquín Sabina la cantó en el concierto en el que se celebró el 20º aniversario del diario El País, en junio de 1996. También fue el tema con el que José María presentó a su hijo Dani al público. Ocurrió en un concierto que Maná ofreció en Madrid en 2015 dentro de su gira 'Cama incendiada'. Los dos Cano, padre (voz) e hijo (teclados), aparecieron en el escenario y acompañaron al grupo mexicano en la versión de Cruz de navajas.

Cruz de Navajas: Mecano Musical Experience es el título elegido del nuevo musical de Mecano en formato renovado en el que se repasan los éxitos del grupo.

Nº1 en LOS40

Tres canciones del repertorio de Entre el cielo y el suelo, ocuparon el nº 1 en la lista de LOS40: Ay qué pesado, Cruz de navajas y Me cuesta tanto olvidarte. La composición de José María Cano ocupó la máxima posición el 8 de Noviembre de 1986, y se convirtió en ese momento en el quinto nº 1 de Mecano, sucesor de Me colé en una fiesta y Maquillaje (en 1982) La fiesta nacional (1983) y Ay qué pesado (1986). En los años sucesivos, el grupo obtendría otros diez más.

En una entrevista realizada en Mayo de 1992 por Joaquin Luqui, Nacho Cano transmitía su agradecimiento a los oyentes de LOS40 y auguraba un futuro con muchas novedades: "Agradecerles todo el apoyo que han hecho con Mecano al sintonizar esta emisora y decirles que los 90's son lo importante ahora, los 80's ya para el anecdotario y creo que los 90's van a ser muy divertidos y que va a haber muchas novedades, que nos lo vamos a pasar muy bien y que vamos a seguir cantando y bailando, que es de lo que se trata". Lamentablemente, Nacho Cano no pudo estar más equivocado. En ese momento, Mecano ya había publicado el que se convirtió en su último disco de estudio Aidalai (1991). No hubo muchas novedades del grupo en esa década y no siguieron "cantando y bailando".