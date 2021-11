Camila Cabello explica el significado de su último y extraño tatuaje

Raro es el cantante que no lleva algún tatuaje, desde luego, Camila Cabello no es una de ellos. Acaba de hacerse uno nuevo en el cuello y no ha dudado en mostrarlo y en explicar su origen.

No ha sido un impulso del momento, ni el resultado de la exaltación del amor o la amistad en un momento de fiesta nocturna. No, lo suyo ha sido más meditado y no tiene nada que ver con Shawn Mendes.

“La palabra ecología se deriva de la palabra griega ‘oikos’, la palabra para el hogar. – Braiding Sweetgrass de Robin Wall Kimmerer”, escribía en sus redes como introducción. Y es que parece ser que este libro le ha marcado profundamente, hasta el punto de dibujarse una sagrada hierba trenzada, que sería la traducción del título.

Un tatuaje con enseñanza

“Este libro sobre la sabiduría y las plantas indígenas cambió mi vida. Después de leerlo, supe que nunca miraría a la tierra y a todos sus habitantes por igual”, confesaba sobre lo que le produjo la lectura de este libro escrito por esta distinguida profesora estadounidense de biología ambiental y forestal que, además, es directora del centro para los pueblos nativos y el medio ambiente de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Estatal de Nueva york.

“Me enseñó sobre la reciprocidad, sobre el don y la sabiduría de la Madre Naturaleza, y que cuando curamos la Tierra, nos curamos a nosotros mismos. ‘Todo florecimiento es mutuo’", añadía sobre lo que significa para ella este tiny tattoo.

No dudó, además, en dar las gracias a Kane Navasard, un tatuador de Los Ágeles que ha hecho el trabajo. “Me alegro de que @kanenavasard y su talento me hayan ayudado a honrar este libro especial hoy”, escribía.

Está claro que el trabajo espiritual que lleva desarrollando Camila Cabello desde hace un tiempo la está marcando en todos los sentidos.